Napolnite možgane s svetlobo

Ameriška energijska terapevtka in intuicijska gurujka Penney Peirce je zasnovala vajo, s katero si lahko pomagate očistiti energijske blokade in se spraviti v ravnovesje na vseh ravneh. Poiščite miren kotiček, kjer vas ne bo nihče motil, nato sedite in zaprite oči, dihajte v umirjenem ritmu. Opazujte svoj dih, dokler se ne pomirite. Predstavljajte si možgane, številne njihove dele, povezane med sabo.

Nekateri so temni in senčni, lahko tudi prazni, ker jim primanjkuje energije. Drugi so svetli in sevajo svetlobo. Osredotočite se na svetle dele in dovolite, da se njihova svetloba okrepi in razširi. Naj začne prodirati v temne dele. Opazujte, kako postopoma spreminja nezdrave vzorce in se uravnava, dokler ni enakomerno razporejena po vseh možganih. Lahko si jih predstavljate, sestavljene iz milijonov delcev, ki žarčijo svetleči se prah. Doživite občutek napolnjenosti s svetlobo, dovolite, da vas očisti in pozdravi vsa neravnovesja.