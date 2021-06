Naj vas ne prevzame napuh

Ko stopate po poti razširjenega in poglobljenega zaznavanja in prebujenja, se vam nekaj časa zdi, da ste na vrhu sveta, vse zmorete in vse lahko dosežete. Ste v toku, sledite znamenjem in slišite svoj notranji glas. Vaše želje se manifestirajo same od sebe. Življenje se zdi čarobno.



Meja med zdravim zadovoljstvom nad napredkom in pretiranim občutkom lastne vrednosti ter napuhom pa je tanka. Bodite pozorni na to, da se ne ozirate čez ramo in ne gledate zviška na druge, ki še niso dosegli vaše stopnje osebnostnega razvoja, niti ne na tiste niže ali manj razvite od sebe. Seveda je vaš napredek pomemben, toda to še ne pomeni, da ste posebni ali večvredni. Duhovno razsvetljenje je končni cilj vsega človeštva, ki ni rezerviran samo za izbrance. Če se torej dojemate kot posebne, nad drugimi ter ste usmerjeni k samopoveličevanju, je na delu vaš ego, ki onemogoča ohranjanje pridobljenega zavedanja, sprejemanja in ljubezni, kar bo sčasoma zavrlo vašo rast.



Duhovni učitelji poudarjajo tudi absurdno dejstvo, ki se zgodi vsakomur na duhovni poti, in sicer da bolj ko verjamete, da ste prispeli na naslednjo stopnjo osebnostnega razvoja, bolj se vam bo hkrati zdelo, da ne vidite smeri naprej in ste obstali. Ne glede na to, kako si želite napredovati ali ohranjati stalno duhovno izpolnjenost, stabilizirati svojo frekvenco, bolj boste imeli občutek stisnjenosti v kot in negativni dogodki bodo pljusknili v vas z vso močjo, kot da bi želeli preizkusiti, ali res verjamete, zaupate in ste res usvojili pretekle lekcije. V praksi morate še enkrat pokazati, iz kakšnega testa v resnici ste, preden lahko napredujete na naslednjo raven.

