Mrk krvave lune, ki prihaja 16. maja, nam bo obrnil življenje na glavo

V ponedeljek, 16. maja, ob 6.15, nas čaka mrk krvave lune v znamenju Škorpijona. Astrologi pravijo, da so mrki krvave lune izjemno redki, pa tudi močni. V simbolnem smislu predstavljajo konec nekega poglavja v našem življenju. In vsak konec je priložnost za nov začetek.

Zakaj krvava luna? Luna bo imela med mrkom rdečkast odtenek. Velja, da je to najmočnejša polna luna, torej da nosi vso težo svoje energije. Njene učinke lahko občutimo na fizični, čustveni, mentalni in duhovni ravni, trajajo pa lahko dlje, kot si mislimo.

Kaj prinaša mrk krvave lune?

Kot pišejo na portalu zena.blic.rs, mrk prinaša dogodke, ki so nujni za rast in razvoj. Čeprav velja, da je mrk polne lune simbol velikih preizkušenj in ovir, je vsaka od njih z razlogom in nas uči, v katero smer naj gremo.

Pod tem mrkom želimo zapreti določeno poglavje svojega življenja, nekaj se mora končati. Mrk bo v skrivnostnem znamenju škorpijona, zato se lahko umaknemo vase, se bolje spoznam, ugotovimo, kako pristni smo, kakšni so naši talenti, prednosti in posebnosti. Znano je, da škorpijon spodbuja preobrazbo – povezan je tudi z energijo feniksa. Feniks ima sposobnost in moč, da vstane iz pepela. Iz pepela se dvigne v svojo pravo in najvišjo obliko. Vsak od nas ima moč, da to naredi zase. Medtem ko mrk lahko prinese pepel, obeta tudi, da se in njega dvignemo kot feniks in se popolnoma prerodimo.

Če tokratni mrk prinese zaprtje določenega poglavja v vašem življenju, naj bo v srcu misel, da obstaja možnost, da odprete nekaj novega, boljšega. Vse, kar se dogaja, je nujno za naš razvoj, napredek, spodbuja nas, da smo najboljša različica sebe. Obstaja možnost, da odkrijete svojo pot, ocenite svoje odnose in situacije, v katerih ste se znašli.

Kot simbol konca vas lahko mrk krvave lune navduši, da se nečemu odrečete, spoznate, da nekaj ni vredno, da morate to izpustiti ali da se mora vaša pot prav zdaj popolnoma spremeniti. Ker bo Merkur pod tem mrkom retrograden, boste morda zmedeni in ne boste vedeli, kako napredovati v svojem življenju. Bodite potrpežljivi in se umirite. Vaš notranji glas vedno pozna pot, in čeprav ta mrk morda zahteva od vas potrpežljivost, lahko verjamete, da boste pravočasno dobili vse odgovore, ki jih potrebujete.

Mrki nas vedno vodijo do našega naslednjega koraka. Ko si torej zastavimo namen, je naslednja najboljša stvar, ki jo lahko storimo, da se predamo in verjamemo.