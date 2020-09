Modne zapovedi devic

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Device dajejo prednost praktičnosti in udobju. FOTO: Annazhuk/Getty Images

Ženske, ki imajo izoblikovan slog oblačenja, v katerem se počutijo zapeljive, samozavestne in nepremagljive, so na žalost zelo redke. Tudi pri oblekah namreč drži, da vsi kosi ne pristajajo vsem. Slog oblačenja pa je velikokrat povezan tudi z astrološkim znamenjem, v katerem smo rojeni. Tako kot so z znamenjem povezane nekatere osebnostne lastnosti, se tudi določeni modni pogledi, smisel za kombiniranje, čut za eleganco in urejenost skrivajo v potezah rojstnega znaka.Device so znamenje pravil, skladnosti in organiziranosti, vse to pa se močno odraža v njihovem načinu oblačenja, saj ničesar ne prepuščajo naključju. Malenkosti, na katere drugi niso pozorni, so zanje bistvenega pomena. Tako jih nikoli ne boste našli v nepremišljenih, spontanih, skupaj nametanih kombinacijah, pomečkanih oblačilih, ki jih krasi kakšen madež, tudi zanka se redko znajde na njihovih nogavicah, saj imajo vedno s sabo rezervni par.Nagibajo se k praktičnosti, zato jim morajo oblačila najbolje služiti. Na prvem mestu so zanje udobje, zračnost in nosljivost, zato se ne odločajo za umetelne kreacije brez prave uporabne vrednosti. Pogosto nakupujejo z mislijo na tisto, kar že imajo v omari, zanje je silno pomembno, da bodo kupljeni kos lahko nosile več sezon. Za vsakim njihovim dejanjem in odločitvijo namreč stoji premišljen načrt, zato le redko podlegajo spontanim, nepotrebnim nakupom.Ker so device rade vedno urejene, nagnjene pa so tudi k pretirani kritičnosti, ves čas preverjajo svoj videz in neusmiljeno iščejo napake. Lahko je to pramen las, ki je ušel iz pričeske, ali točno odmerjeno mesto broške na obleki. Resnici na ljubo, pametno bibilo, da bi se kdaj tudi sprostile in uživale v manj popolni podobi ali se ob opazovanju v ogledalu tudi pohvalile, ne samo dlakocepsko grajale.Klasična oblačila popolnega kroja jim niso tuja, potruditi pa se morajo, da omilijo strogost videza z nakitom in modnimi dodatki. Tudi mornarski slog se jim izvrstno poda. Večkrat jih najdemo v obutvi z nizkimi kot visokimi petami, posebno če vedo, da bodo veliko na nogah. Device sicer prisegajo na zemeljske tone oblačil in peščene odtenke.Kaj se lahko naučimo od njih? Premišljenega nakupovanja z mislijo na prihodnje sezone ter izbiranja večnih kosov kakovostnih oblačil, ki bodo lahko še leta videti kot nova. Naredite si načrt, ko se odpravite po nakupih, ter obrzdajte nepremišljenost. Naučimo se lahko tudi zmerne kritičnosti in težnje k popolnemu videzu. Ne dlakocepskega iskanja napak, toda ob pomembnejših priložnostih vseeno velja posnemati občasno preverjanje, ali ste še vedno videti tako dobro kot na začetku večera. Cenimo pa lahko tudi dajanje prednosti udobju in uporabnosti. Seveda morate kdaj tudi blesteti, toda kljub temu se oblecite priložnosti primerno ter ne trpite v preozkih, umetelnih, prevročih ali drugače nefunkcionalnih oblačilih, kadar ni treba. Za spremembo mislite najprej nase in na svoje dobro počutje!