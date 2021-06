Meditacija za denar

Na kos papirja zapišite, koliko denarja si želite pritegniti. Poiščite miren kotiček, kjer vas ne bo nihče motil. Začnite 15-minutno meditacijo, še prej pa se opomnite na vsoto denarja, ki si jo želite. Ko ste pripravljeni, zaprite oči, nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite. S kombinacijo dihanja, sprostitve in vizualizacije boste lažje prešli v alfa stanje.



Globoko vdihnite skozi nos, zadržite dih štiri sekunde in nato štiri sekunde izdihujte. Nato dihate normalno, le počasneje in plitveje kot običajno. Predstavljajte si številko devet, kakršna koli vam pride na misel. Ko se odločite za njeno barvo, velikost, teksturo, vedno vizualizirajte enako, saj s tem urite podzavestni um, ki bo ustvaril asociacijo med številko in alfa stanjem, kar vas bo hitreje povezalo s pravo frekvenco.



Predstavljate si, da se prižge luč in snop svetlobe številko osvetljuje od zgoraj. Nato naj jo luč obkroži. Osredotočanje na številko bo sprostilo um, upočasnilo frekvenco možganskih valov in okrepilo asociacijo. Za tem naj devet izgine in pomislite na osem. Ponovite postopek, s tem da lahko uporabite drugačne barve in materiale, a naj bo tudi ta vedno odslej enaka. Nadaljujte do števila ena, ko boste skoraj gotovo že v alfa stanju.



Ko ste v njem, razširite zavest. Vse pred vami naj bo belo, prazno, brez zvokov in podob. Nato si predstavljajte znesek, ki si ga želite, naj lebdi pred vami. Pobarvajte ga po želji, lahko je poljubne velikosti, a naj bo na dosegu roke. Zamislite si majhno belo kroglo svetlobe, ki lebdi v zraku med vami in številko. Naj bo v višini ramen in se bleščeče sveti. Postopoma naj začne rasti. Ko se vedno bolj povečuje, občutite, kako narašča tudi vaša želja po denarju. Ko je krogla tako velika, da se že skoraj dotika vas in številke, zberite vse svoje hrepenenje in ga prelijte vanjo, da neverjetno naraste in zajame vase tako vas kot številko v eksploziji slepeče bele svetlobe.



Nato si zamislite pripravljeno vizualizacijo rezultata s čim več malenkostmi, da jo začutite, in ohranjajte občutek nekaj minut. Pustite, da se razblini, vi pa počasi odprite oči.



Ob vsaki ponovitvi morate res začutiti povezavo z denarjem in ostati zbrani. Najbolje bo, da vajo ponavljate tri zaporedne dni, če se da, ob isti uri. Naslednji teden spet trikrat ponovite.

