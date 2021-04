Mars v izgonu v biku in tehtnici

Mars v biku je lenoben, ne bo se pretegnil in išče samo užitke. FOTO: G-stockstudio/Getty Images

Mars nas potisne, da se za nekaj borimo, trudimo, potimo, garamo, delamo, da nam energijo in voljo, da nekaj naredimo. Če ga je preveč in je premočan, smo lahko v večnem tekmovanju, borbi, nemirni in nezadovoljni, ne znamo biti pri miru, hitreje reagiramo z jezo, vročekrvno.Mars je v izgonu v biku in tehtnici. Tam se počuti, kot da mu je nekdo vzel orožje in mu namesto njega dal šop rož.Bojevniško čelado je zamenjal klobuk s peresom, bojevito ostrino pogleda osvajalski flirt, namesto vojaške opreme je oblečen v najnovejšo modo. Tak Mars izgubi nekaj športne, vojaške, drzne in borbene naravnanosti, nemira in želje po tekmovanju, se pa v njem sproži gizdalinska narava, ki rada uživa, je lepo videti, za lepe stvari, ugodje in užitek pa je pripravljena veliko narediti.V življenju se ljudje z Marsom v biku soočajo z več lenobe, premalo volje za delo, moči prodreti na določeno področje, nesposobnostjo sproti postavljati meje. Marsa v biku spravi v akcijo samo želja po užitku ali zaslužku. Ko gre za izražanje jeze, jo zanika in skriva, toda ko se nabere, in nabira se lahko leta, lahko iz čistega miru ponori in se spremeni v divjo bizonjo pojavo, ki se ji kadi iz nosnic.Ljudje z Marsom v tehtnici so ležerni, ne marajo se prepirati, če se le da, se izognejo sporu. Ne marajo ničesar, kar je umazano, grdo, grobo, kar ni fino. Tak Mars ne bo lezel po tleh v blatu vojaškega kampa, raje bo pil koktajl in opazoval lepa dekleta v bližini. Njegova moč ni v mišicah, bolj v nasmehu, intelektualnih sposobnostih in všečnosti. Prav veliko se mu ne ljubi, a če je del skupine ali je še kdo odvisen od njegovega dela, se bo potrudil. Močno motivacijsko sredstvo za delo je, kaj drugi mislijo o njih.Človek z Marsom v biku lahko spozna, da je pretežak in je naredil bore malo iz sebe. Ugotovi, da so se kolegi pririnili višje in dlje, da je obtičal v okolju, domu, poslu, med prijatelji, s katerimi nima veliko skupnega. Če ne pobegne v novo pito ali mehiško telenovelo, ga lahko to zbudi in aktivira, da iz togote najde moč v sebi in se začne boriti.Človek z Marsom v tehtnici najpogosteje izgublja energijo v nepravih odnosih ali zaradi potrebe ugajati drugim. Velikokrat se lahko sooči z resnim izzivom v partnerstvu, saj partnerja doživlja kot grobega in dobi občutek, da v odnosu umira. Bolj je Mars naporno aspektiran, bolj bodo odnosi tisto, kar ga bo bremenilo in kjer bo bitka. Dokler ne bo premagal strahu pred samoto in ugotovil, da je čas, da da svoje želje in potrebe na prvo mesto, si izbori tisto, kar je zanj pomembno.Samo prek stiske, ker so nam pobegnile priložnosti, ker smo bili preveč leni ali pod vplivom drugih, se Mars v izgonu zave, da izgublja življenjsko energijo in ne bo mogel priti do ciljev, če ne zaviha rokavov in se potrudi. Ne da se vseh vrat odpreti s šarmom (tehtnica) in denarjem (bik), za določene stvari se moramo potiti, naprezati, bojevati, upirati drugim, kdaj tudi jeziti in grdo gledati.