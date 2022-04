Lenka Stanić: Razkrile se bodo dolgo skrite skrivnosti

Od včerajšnjega mlaja se Luna že segreva s svojo ovnovsko hitrostjo, da nadoknadi zamujeno. Njegova rast in energija omogočata, da se marsikaj izboljša in posajeno seme vzklije. Že od jutra je v sekstilu s Saturnom, ki jo njegova stabilnost in pravilna odločitev vodita v pravo smer, hkrati pa jo podpirajo tudi drugi, ki ji dodatno dajejo moč in vztrajnost. Sekstil z Venero je dober za izboljšanje odnosa s sestro, prijateljico ... V zgodnjih popoldanskih urah bo Pluton proučil, kako pripravljena je sprejeti vse situacije, ne da bi pri tem veliko hitela, saj je še vedno v znamenju Ovna, ki ni znan po hladnokrvnosti in umirjenosti. Okoli 18. ure Luna preide v znamenje, kjer je dobrodošla in kjer se najbolje počuti v vseh oblikah bivanja – v znamenje Bika.

Toda danes je še vedno pečat med Soncem, Merkurjem in Kironom, vsi združeni v eno in vsi v znamenju Ovna na 12. stopnji. Nekatere dolgo skrite skrivnosti se bodo razkrile in spomini, ki še vedno povzročajo bolečino. Ali bo otrok končno našel očeta, mu bo uspelo zgladiti vse spore? Bo posvojenec želel spoznati svoje prave starše? Ali pa se bo oče sam počutil prizadetega, užaljenega, ker ga drugi ne spoštujejo? Treba je paziti, da se izognemo novim večjim poškodbam. Ja, iz malomarnosti in prenagljenosti se izgovarjajo žaljive in neoprostljive besede. Tistim, ki so na višjem nivoju, se bo stanje izboljšalo, našli bodo mir v sebi.

Danes je sobota, Saturnov dan, nahaja pa se med Venero in Marsom. Katero pot bo izbral v znamenju Vodnarja, se bo ta človekoljubni del v njem okrepil ali ga bo Mars spravil le v še večje težave? Ostanimo mirni, le tako lahko pomagamo sebi in drugim.