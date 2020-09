Kdo je naša sorodna duša? Preverite, če jo res imate

Vsi imamo več sorodnih duš, a ni nujno, da je to vedno partner, kot radi verjamemo, pravijo guruji. Lahko je to tudi prijatelj, eden od staršev, otrok … Z njimi nas povezuje ista frekvenca, zato jih imamo lahko več v različnih časovnih obdobjih in prostorih. Toda šele ko dvignemo svojo vibracijo, imamo priložnost spoznati tiste, ki so trenutno na Zemlji. To je tudi razlog, da v različnih obdobjih spoznate različne prijatelje oziroma pozneje najdete partnerja.



Odnos s sorodno dušo se lahko tudi zaključi, ni zagotovila, da bo z nami za vedno. Ko usvojimo določeno lekcijo, smo pripravljeni na nove izkušnje in gremo naprej. Sorodne duše prihajajo in odhajajo v našem življenju, saj smo z več ljudmi lahko na isti frekvenci in se ob njih počutimo domače. Prepoznamo jih in lahko imamo enake težave kot oni, saj smo v isti šoli življenja. Sorodne duše namreč vedno učijo druga drugo in pogosto ne marajo istih stvari.



Toda ni nujno, da se nam z njimi dogajajo samo čudovite stvari. Sorodna duša nam daje občutek doma, a se z njo včasih prepiramo ali nas prizadene, čeprav nas ima rada. Z njo imamo lahko težave tudi zato, ker ni delala na sebi in si ni dvignila vibracije. Ko sami duhovno napredujemo ter ji poskušamo pomagati, nam lahko tega ne pusti. Tedaj moramo znati spustiti in iti naprej. Boleče izkušnje namreč doživljamo, ker se ne zavedamo, da smo vsi posamezniki, da to niso naše kopije ter imajo svoje želje in potrebe.