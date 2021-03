Kariera in ambicije škorpijonov

Škorpijon z ascendentom v ovnu ima veliko čustvene in fizične energije ter notranje moči, zato potrebuje vznemirjenje, izzive, težko in zahtevno delo, na primer v vojski, policiji, športu – recimo kot športni inštruktor.



Škorpijon z ascendentom v biku je strasten, trmast, čustven, a previden človek, ki na prvo mesto postavlja varnost in dober zaslužek. Lahko je odličen vinar, inšpektor, bančnik ali mesar.



Škorpijon z ascendentom v dvojčkih je radoveden, logičen, čustven, dinamičen človek, ki si vedno želi najti vzrok težav. Lahko je detektiv, raziskovalni novinar, kirurg ali dela v prodaji.



Škorpijon z ascendentom v raku je čustven, zaščitniški, pogumen, intuitiven človek. Njegovo delo mora biti koristno, kot na primer ribolov, potapljanje, lahko dela kot babica ali rodoslovec.



Škorpijon z ascendentom v levu je energičen, trmast, čustven, a dober organizator. Živeti želi na polno, biti nenehno zaposlen in zasesti mesto šefa. Dober je, če ima svoj posel ali kot psiholog.



Škorpijon z ascendentom v devici je analitičen, energičen, čustven posameznik, ki zna delati na detajlih in zahtevnih projektih. Lahko je programer, matičar, dela v znanosti ali ima svoj posel.



Škorpijon z ascendentom v tehtnici je prepričljiv in ima velik potencial, toda lahko nazaduje. Vedno želi prepričati druge o svojem prav. Lahko je kozmetičarka, lepotni kirurg, dela v izobraževanju, oglaševanju ali kot restavrator.



Dvojni škorpijon, ki ima torej tako Sonce kot ascendent v tem znamenju, je energičen, strasten in čustven človek. Razviti mora širšo zavest in raziskati svoje temne globine. Lahko je odličen detektiv, policist, raziskovalec, ima svoj posel oz. dela v bančništvu ali medicini.



Škorpijon z ascendentom v strelcu je človek, pri katerem sta čustvena in fizična energija v ravnovesju, zelo entuziastičen je in želi doseči nove in nove cilje ter ima nenehno nove ambicije. Lahko ga najdemo v poklicih, povezanih z dirkanjem, v vojski ali mornarici, je tudi odličen profesionalni športnik ali antropolog.



Škorpijon z ascendentom v kozorogu je praktičen in delaven, veliko mu pomenita varnost in materialna rast. Odličen patolog ali vodovodni inštalater je lahko.



Škorpijon z ascendentom v vodnarju je izviren, trmast, strog, prilagodljiv, včasih napet človek, ki mora biti čustveno vpleten v kariero, ta pa mora služiti njegovemu razvoju. Zanj so primerne znanost, ekologija, medicina in dobrodelnost.



Škorpijon z ascendentom v ribah je sočuten, razumevajoč, intuitiven človek, ki mora pri delu razvijati svojo pozitivno čustveno in fizično energijo. Lahko je odličen psihoterapevt ali mornar.



