Energija spolnega odnosa, ne prepreči je niti kondom

Vsakokrat, ko se moški ljubi z žensko, ji preda del svoje DNK in tudi energijo, pravijo duhovni učitelji. Če se ženska energijsko ne očisti, ostane v njej kot energijski odtis, ki lahko ustvari občutek seksualne odvisnosti od njega. Če se kdo odloči imeti več partnerjev hkrati, lahko v telesni energijski sistem vpletenih pošilja različne signale. Ženska mora biti zato previdna, komu pusti dostopati do svojega telesa in energijskega polja.

Spolnost ustvarja globoke večplastne vezi

Med spolnim odnosom se povežemo prek uma, duha in energije – niti kondom ne more preprečiti energijske izmenjave, intimnost neločljivo preplete energijo dveh oseb. Povezave, energijski odtisi in energijske sledi zelo dolgo ostanejo v umu, duhu in duši, saj jih ni tako zlahka očistiti. Neodgovorna spolnost z mnogo partnerji tako povsem zmeša energijo in v vaše avrično polje se vtisnejo sledi vseh vpletenih. Povežete se z vsako žensko, s katero je imel vaš partner spolni odnos, prav tako kot z drugimi partnerji njegovih žensk.

Prav zaradi tega lahko ženska začuti, da jo partner vara, saj na podzavestni ravni zaznava motnje, ki jih povzročajo številne energije drugih duš ter povzročajo nemir in razburjenje. Dolgotrajnejši in intimnejši je stik z nekom, bolj se okrepijo vezi med človekoma, zato jih je težje pretrgati in oditi. Zavedajte se, da spolnost ustvarja globoke večplastne vezi in je vsekakor ne bi smeli jemati zlahka.

