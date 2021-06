Dvojček z zračnim ascendentom

Značaj človeka s Soncem in ascendentom v dvojčkih je živahen, živčen, pameten. Ves čas se mora z nekom pogovarjati. Pogosto precenjuje svojo pamet, toda njegova sposobnost opazovanja hitro zapolni luknje v izobrazbi. Vedno vedo, kaj se je kje zgodilo. Imajo smisel za humor in pogosto so novinarji, ki izvedo vse skrivnosti.



Ker se jim zdi ves svet zanimiv, se zdi, kot da so lahko na več koncih hkrati. Ničesar nočejo zamuditi. Vedno se znajo prilagoditi in najdejo znance, ki jim pomagajo. Pri miru so samo, ko so zaposleni. Imajo radoveden um in so inteligentni, prijateljski in sprejemljivi. Drugim se zdijo izjemno energični ter jih preseneča, kako ohranjajo mladostnost.

Njihova slaba plat je, da so lahko res ledeni – odmaknjeni, nepozorni in nesočutni. Lahko so nezanesljivi, vedno obljubljajo več, kot izpolnijo. Lahko lažejo, imajo slab spomin in nenehno spreminjajo svoje odločitve, nato pa pozabijo, kaj so drugi sploh želeli od njih. Postanejo zelo sarkastični in spuščajo strupene pripombe.



Če je ascendent v tehtnici, so prilagodljivi, sposobni ljudje, ki očarajo vse s svojim šarmom. Sledijo modi, radi imajo umetniške razstave, pogosto so reporterji, ki se jih je težko znebiti. Hitro se zamotijo in se težko osredotočijo na svoje delo. Lahko so odlični prodajalci, predvsem trgovski potniki, ki znajo odpreti vrata, ki so drugim zaprta, s svojim humorjem. Ne poznajo stalnosti, a njihova spremenljivost se jim včasih splača. Okolica jih pogosto razvaja, kar začnejo sčasoma izkoriščati.



Radi imajo ravnovesje in harmonijo in nenehno se ju trudijo vzpostaviti v nepravičnem svetu. Ker so po naravi prijetni in prijazni, potrebujejo mir. Hitro jih kaj vrže s tira, a se tudi hitro pomirijo. Njihova družabna in kavalirska narava želi vsem ugajati. Ko se pojavijo težave, počakajo, da vidijo, iz katere smeri piha veter, preden se odločijo, ker ne marajo težav. Drugi vidijo to kot neodločnost.



Če je ascendent v vodnarju, je to človek, ki naelektri ozračje, kamor koli pride. Ljudje se zbirajo okoli njega, saj jih vedno zabava. Vizionar je, ki ima vedno na zalogi nova presenečenja, trike, zabavo, mikavne stvari, skušnjave. Rad razpravlja in predstavlja svoje argumente in nenehno menja teme. Precej kaotičen je. Vedno je korak pred drugimi in ne gleda nazaj, zato pogosto ostane nerazumljen in sam. Če bi se prilagajal drugim, bi namreč izgubil svojo individualnost. Sicer pa je zelo human in postavlja dobro drugih pred svoje.



Čeprav se je z njim prijetno pogovarjati, ima močne zagovornike in nasprotnike. Na splošno ima širok krog znancev in prijateljev. Išče resnico, ima dober spomin in ga zanima tehnologija. Čeprav rad dela v skupini, je izjemno neodvisen in potrebuje osebno svobodo. Drugi ga zares cenijo, šele ko ga v resnici razumejo. Ker je nenavaden, ga imajo namreč pogosto za ekscentrika. V sebi je miren in potrpežljiv, a se nenehno giblje v družbi, da bi izvedel zadnje novice. Dober in zanesljiv prijatelj je.

