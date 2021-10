Duhovni nasvet: energija, ki jo pošiljajo drugi

Če dobivate miselne slike določene osebe brez razloga ali zaznate njen vpliv, se vprašajte, ali ima pozitivne ali negativne namene. Ali imate prijeten občutek ali se ob tem naježite? Ali vam nekdo pošilja čisto ljubezen ali vam vsiljuje svoja čustva in želi manipulirati z vami? Da ves čas mislite na to osebo, je normalno, saj je vtisnjena v vaš um. Toda ali se otepate misli nanjo?

Ni treba, da se počutite krive, ker ta človek ne zna obvladovati svojih čustev. Premislite, ali želite to osebo poklicati, čeprav energijsko pritiska na vas, da bi dobila vašo pozornost. Še najlaže boste rešili situacijo, če odkrito poveste, da vas ne zanima. Dokler še naprej dajete nekomu lažno upanje, namreč hranite energijsko povezavo, ki ni prava za vas. Razčistite s človekom in se postopno oddaljite od njega.

Največ negativnih prenosov energije se zgodi v razmerjih, v katerih je nekdo prizadet. Ranjena stran lahko projicira ogromne količine energije na drugo osebo. Pri tem je ključno, da se sami psihično okrepimo z meditacijo, taj čijem in drugimi tehnikami, da nas vdor tuje energije ne more premakniti.

Tudi nekdanji ljubimci lahko močno vplivajo na nas, saj poznajo našo energijsko kodo in se lahko kadar koli priklopijo nanjo. Bolj ko nekdo pozna vašo energijo, močneje se lahko poveže z vami. Če gre za dovolj močno vez, bo ostala povezava aktivna tudi po smrti. Lahko gre za pozitivno vez, ki vas podpira in se vam pomaga zdraviti, ali negativno in uničevalno. Morda gre za ljudi iz preteklosti, saj so bili z vami srečni. Na tak način deluje zdravljenje na daljavo, a tudi pošiljanje negativne energije.

Če zaznate, da povezava za vas ni dobra, očistite svoje misli z meditacijo in vadite taj či ali či gong, ki bosta pomagala odstraniti zunanje vplive na vašo zavest. Bolj boste stabilni in duhovno močni, bolj boste znali prepoznati tuje vplive, predse postaviti svetlobni ščit ter blokirati vdor v svoje misli.