Duhovna vaja: vizualizacije ob pogostih boleznih

Sledijo primeri vizualizacije ob pogostih obolenjih. Viruse in bakterije si lahko predstavljate simbolično, npr. kot črne pike ali packe. Vaje lahko z dovoljenjem izvajate tudi za druge, med polaganjem rok ali tako, da se osredotočite nanje.

Za imunski sistem: Ste v kostnem mozgu in vidite tovarno, ki izdeluje imunske celice. Te se pomikajo po tekočem traku, nato pa skočijo z njega. Na steni je kazalec, ki prikazuje, kako hitro nastajajo. Pospešite ga in opazujte rezultat, kako hitro prodirajo v žile in se širijo po telesu, na mestih okužbe pa nevtralizirajo bakterije, viruse, patogene.

Prehlad in gripa: Zamislite si prehlad ali gripo kot stotine mehurčkov, ki lebdijo v sobi ali votlini, ki predstavlja vaše telo. Glejte, kako se izlivajo iz dveh do petih širokih cevi. Stopite k prvi in zaznajte, da ima ventil za zapiranje. Zasukajte ga in zaprite dotok mehurčkov. Opazujte, kako se ustavi, in zaklenite ventil, da se ga ne da več odpreti. Ponovite pri vseh ceveh. Popokajte mehurčke do zadnjega, dokler bolezen ne zapusti telesa.

Bakterijske in virusne okužbe: Lahko jih posesate z namišljeno cevjo kot drobce popra. Občutite, kot da se to res dogaja. Lahko vanje usmerite curek vode in jih doživeto odplaknete s telesnega dela. Ali si zamislite prho kristalno čiste zdravilne vode, ki jih odplakuje. Predstavljajte si, kako teče po telesu in se izliva skozi podplate. Če bi se radi zaščitili pred okužbo, si predstavljajte, da vas obdaja velik balon. Virusi in bakterije se odbijajo od njega.

Virusi: Zamislite si receptorje imunskih celic, na katere se zasidrajo virusi. Naj se igrajo in spreminjajo obliko, tako da jih virus ne more prepoznati, pristati na njih in prodreti v celico. Za zabavo glejte, kako se receptorji preoblačijo in si natikajo smešne lasulje, očala, čekane … Lahko oddajajo zvok, ki viruse zmede, da se vdajo in odidejo iz telesa. Ali jim povejte, da vam škodujejo, oni pa odvrnejo, da tega niso vedeli. Ljubeče jih prosite, da odidejo, in glejte, kako nasmejani zapuščajo telo. Ali pa si predstavljajte, da v računalnik v telesu vtipkate: »Naloži protivirusni program, ki lahko izbriše vsak virus in se ga ne da pokvariti.« Pritisnite enter. Glejte, kako se besede spremenijo v lučke, ki se namnožijo v milijone ter potujejo po telesu. Opazujte, kam jih vodi um – v krvni obtok, organe, nos, grlo … Opazujte, kako vse vaše telo žari od svetlobe.

Vneto grlo: Po rdečem in bolečem grlu popršite magično ledeno mrzlo paro, ki deluje kot radirka. Čutite hlad. Rdečina zbledi v rožnato barvo in oteklina uplahne, kot zrak uide iz balona.