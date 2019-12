Preverite, kakšno mamo imate

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če je preveč zaščitniška, otroka prikrajša za izkušnje, ker ga nenehno zavija v vato in obremenjuje s svojo skrbjo. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Avtoritativna mama je dominantna, ljudje si jo predstavljajo kot mamo medvedko, ki skrbno pazi na svoje otroke. To pomeni, da ima vse pod nadzorom, da bdi nad urniki vseh družinskih članov, zato nikomur ne uspe pobegniti njenim pričakovanjem in pravilom. Takšen odnos za otroke dolgoročno ni najboljši, saj jim mama ves čas kaže, da jim ne zaupa – s tem pa jih odriva od sebe. S pozorno medvedko, ki je pripravljena skočiti na vsakega mimoidočega, je treba biti previden, svarijo psihologi. Najbolje je, če se otroci z njo dogovorijo za kompromis – skupaj enkrat na teden pregledajo urnike in zadolžitve, potem pa jim mama pusti proste roke, kako bodo vse to izpeljali. Mama s tem trenira zaupanje, otroci pa odgovornost. Seveda naj bodo pravila glede odstopanj od doseganja, vtikanja in nadziranja, nedoseganja dogovorjenega jasna vnaprej. Vsem – mami in otrokom.Mama prijateljica se trudi, da bi se vedla čim bolj podobno svojim otrokom. Ta tip je danes vedno bolj prevladujoč, mame pa ga razvijejo zaradi želje, da bi jih otroci spoštovali in jim zaupali. Seveda ni ljubko (in prav nič odraslo), če se oblači kot petnajstletnica in si na vsak način želi, da bi se družila z njenimi prijateljicami. Otroci se take mame dolgoročno sramujejo in ji vedno več prikrivajo, saj jih je strah, da bo želela biti del vsake njihove izkušnje. Taki mami je treba povedati, da otrokom ne koristi, da se druži z njimi, pravijo strokovnjaki.Akademska mama vso pozornost usmerja v šolske dosežke in skrbi za to, da bodo njeni otroci v življenju uspešni in bogati. Ob učenju in pisanju domačih nalog pogosto sedi ob otroku, in če je treba, organizira dodatne inštrukcije. Vedno spodbuja k zunajšolskim dejavnostim, pričakuje dobre rezultate in vrhunske dosežke. Vodi jo želja, da bi njeni otroci imeli samo najboljše in da bi jim pozneje v življenju uspelo. Pristop, pravijo psihologi, je lahko podoben tistemu, ki ga uberejo otroci avtoritativne mame: pogovor o zadolžitvah in dogovor, da jih bodo izpeljali pravočasno in dobro. Če otrokom katera izmed dodatnih aktivnosti ni všeč, lahko mami to povedo in podprejo z dobrimi dokazi in močnimi argumenti – morda bo razumela, da je bolje blesteti pri dveh aktivnostih kot biti povprečen pri petih.Tiha mama večino časa ne ve, kaj naj naredi, in pogosto ne reče ničesar. Morala bi se pogovarjati s svojimi otroki in jim tako pokazati, kako prijeten je lahko pogovor, izpostavljajo psihologi. Mame, ki so tihe, ničesar ne rečejo, ničesar ne delijo, ničesar ne prepovedo, namreč zamudijo številne izkušnje svojih otrok. Ker nikoli ničesar ne vprašajo, svojih otrok ne poznajo dobro. Rešitev je, da ji vsak dan povedo, kaj so doživeli, delijo z njo svoje izkušnje in jo prosijo, naj jih spodbuja. Tako jo bodo spodbudili, da se bo postopoma razgovorila.Zaščitniška mama bi se morala pomiriti, saj nevarnost načeloma ne preži na vsakem vogalu. Zelo dobro ve, kako mora skrbeti za svoje otroke. Točno ve, kaj imajo radi, kako se počutijo, zaradi česa lahko zbolijo, kaj jih osreči in kaj razžalosti. Zaščitniška mama veliko ve o svojih otrocih, vendar pozablja, da potrebujejo tudi nekaj skrivnosti, ki jih delijo samo s prijatelji. In kaj storiti, če imamo tako mamo? Ker mama potrebuje občutek varnosti, se dogovorimo, da jo bomo obveščali, kako je z nami (če gremo na primer na koncert, da smo srečno prispeli), svetujejo psihologi. Tako se bo postopoma navadila, da znamo skrbeti zase.