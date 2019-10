Kakšen dan! Kaj takega se ne zgodi pogosto

LJUBLJANA – Ste glede današnjega dne, natančneje glede današnjega datuma opazili kaj nenavadnega? Dan, ko bi, legendarni Beatle, praznoval 79. rojstni dan, se namreč tako z leve kot desne bere enako: 9102019. Gre za t. i. palindromni dan, kakršnih je v 21. stoletju le nekaj. Naslednji tak dan bo 2. februarja 2020 (02022020).Današnji datum iz astrološkega vidika po mnenju numerologinjenima posebnega vpliva na dogajanje po svetu. »Danes je skoraj po celem svetu Luna večji del dneva v praznem teku, kar pomeni, da se je bolje posvetiti rutinskim opravilom. Sicer danes čez dan tvorita manjši aspekt Neptun in Sonce, to energijo lahko izkoristimo za bolj optimističen pogled na svet in se zahvalimo za tisto kar imamo in se ne obremenjujemo s tem, česar nimamo (pa mislimo, da bi morali imeti). Svet ima to navado, da zna dobro poskrbeti sam zase, naša naloga pa je, da poskrbimo zase in za lastno počutje. Energija narašča, ker gremo proti polni luni, ki bo v nedeljo zvečer, smiselno je, da izkoristimo lepe jesenske dneve za sproščanje in umiritev v naravi,« je še povedala.Eden najbolj znanih palindromskih dni je bil 20. februar 2002 (ameriški zapis 02202002 oziroma za ostali svet 20022002). Ob tem dnevu jes pomočjo računalnika zapisal najdaljši palindromski stavek na svetu, ki je dolg 17.259 besed