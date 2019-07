Finančna paradigma obilja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Položnice vedno plačujte s hvaležnostjo in pozitivno energijo, sicer le hranite svojo paradigmo pomanjkanja.

Pozitivna energija

Finančna strast

Ker ima tako kot vsak človek tudi denar svojo vibracijo, lahko vplivamo na svoje finančno blagostanje. Napačno je namreč mnenje, da je denar ločen od nas; prepričanje, da moramo zanj garati in ga ne bomo imeli nikoli dovolj, kaže, da smo ujeti v finančno paradigmo revščine in pomanjkanja, ki jo lahko spremenimo. Ko dajemo v svet svojo energijo, se ta materializira v materialnem svetu kot denar.Prinašajo nam ga lahko naše ideje, delo, ustvarjalnost ... Finančni pretok lahko sami spodbujamo ali blokiramo. Ko se ne cenimo dovolj, si ne znamo postaviti cene in ne zaupamo vase, obtičimo v pomanjkanju ali finančni stiski. Če smo naravnani na paradigmo pomanjkanja, se nam izkušnja ponavlja, saj nezavedno še spodbujamo situacije, ki potrjujejo naš vzorec. Ne drznemo si zgrabiti priložnosti, ki se nam ponujajo, ne upamo se lotiti česa novega, se dodatno izobraziti, razširiti področja svojega delovanja.Tičimo na mestu, stokamo, se pritožujemo, naredimo pa ne nič, čeprav je priložnosti veliko. Ko z izgovorom, da nimamo denarja, ne vlagamo vase, preprečujemo finančni dotok, ki bi se sicer zgodil, če bi naredili pogumne premike, tako da bi vložili v svoj razvoj in na račun pridobljene širine večkratno povrnili vložek.Vsak človek ima svojo vibracijo, denar pa svojo frekvenco. Če se ne ujemata, nastanejo blokade. Izjemno pomembno je, kako gre denar od vas. Če plačujete položnice z veseljem in hvaležnostjo, ker to zmorete, ne v strahu in skrbeh, koliko ste izgubili, oddajate pozitivno energijo, ki se tudi zlahka vrne. Omenjen primer je značilen za ljudi s finančno paradigmo obilja. Če ste denar posodili in vam ga niso vrnili, se poslovite od njega in spustite.Denar vedno prihaja in odhaja, zato ste lahko prepričani, da se bo vrnil iz drugega vira, če zaupate, da se bo. Ne pustite, da vas energija pomanjkanja vleče nazaj. Pogosto se namreč popolnoma zablokiramo pred ugodnimi rešitvami in novimi prilivi, ker se energijsko vežemo na preteklo izgubo denarja in besnimo zaradi nje. Če pa se odvežete od posojene vsote, ki je ne morete dobiti nazaj, bo denar prej ali slej prišel k vam skozi druga vrata ali pa bo dolžnik našel način, da povrne dolgove, pri čemer ga ne blokirate več s svojo jezo in zamero.Sprijaznite pa se tudi, da je včasih namenjeno, da gre denar od nas. Ker gre v resnici za energijsko izgubo, ste morda tako poplačali karmo in ne boste doživeli izgube na drugem področju. Kot uspešni ljudje s finančno paradigmo obilja zaupajte in tako ali drugače vam bo povrnjeno. Ko vizualizirate kar koli finančnega, tega nikomur ne povejte: zamisel gradite v glavi in molčite. Šele ko se lotite materializacije ideje, spregovorite o njej. S tem zadržite potrebno energijo za ustvarjanje pri sebi in je ne razpršujete z govorjenjem.Ste opazili, da so finančno najuspešnejši ljudje zelo goreči in si strastno prizadevajo za pridobivanje premoženja? Po eni strani podpirajo svojo paradigmo obilja z zaupanjem, da se jim bo denar vedno vrnil, po drugi pa se vržejo v projekte, ki jih želijo izpeljati. Ker vlagajo veliko energije na finančno področje, jih čakajo rezultati.Tudi sami lahko uporabimo energijske presežke za manifestacijo. Ko v nas vrejo čustva, smo jezni in razburjeni, izrabimo eksplozivno energijo. Predstavljajmo si, da vulkan občutkov prelijemo v svoje cilje. Namesto da bi jih zgolj spravili iz sebe ali pustili, da se nakopičijo v telesu in tam delajo škodo, si predstavljajmo, kako silovito se ta energija spreminja v moč manifestacije za ustvarjanje najbolj norih želja. Začutimo, kako se negativnost spreminja v pozitivno, v svoj drugi pol, kako se iz vznemirjenja rojevata odločnost in občutek zadoščenja.