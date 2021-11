Barve za srečo in uspeh

Po geng šuju ima vsak od nas barvo, ki mu prinaša srečo. Ujema se z njegovim rojstnim elementom.

Če ste rojeni v letu, ki se konča na 0, 1, je vaš element kovina. V letu na 2, 3 voda, 4 in 5 les, 6, 7 pripadata ognju, 8, 9 pa zemlji. V prvem primeru vam prinašajo srečo bela, srebrna in siva, vodnemu elementu modra in črna, lesu zelena in rjava. Ognjeni ljudje naj se obdajo z rdečo, oranžno, magento in vijolično, zemeljski pa z rumeno in bež.

Te barve nas opolnomočijo in osrečijo. Poleg tega vas podpirajo in hranijo rumena in bež, če ste rojeni v letu kovine, bela, siva in srebrna, če ste voda, črna, morda in zemeljski toni, če ste povezani z elementom lesa, zelena in rjava, če ste ognjeni, rdeča, oranžna, vijolična in magenta, če ste zemeljski. Barve, ki se jim morate izogniti, če ne želite blokirati svoje sreče in priložnosti, pa so: če ste kovina, rdeča, vijolična, oranžna, magenta, modra in črna, če ste voda, rumena in zemeljski toni, zelena, vijolična, rdeča in magenta, če prevladuje lesni element, rdeča, vijolična, bela, srebrna in siva, če ognjeni, morda, črna, rumena in bež, zemlja pa naj se izogiba sivi, srebrni, beli in modri.

Oblecite se v barvo, ki vam bo prinesla nove priložnosti. FOTO: Yuricazac/Getty Images

Opremite dom v ustreznih odtenkih – z blazinami, zavesami in okraski. Lahko si pomagate tudi z mrežo bagua, da odkrijete, kateri predeli so najmočnejši, ter predmete v teh barvah postavite tja. Če čez dan potrebujete energijo, moč in srečo, se oblecite v oblačila svojih barv, nosite tak nakit, si nalakirajte nohte, nosite spodnje perilo. Ni treba, da je barva vidna, da privablja srečo.

Predvsem pa si kupite novo torbico ali denarnico v teh barvah, doma pa je priporočljivo, da so take barve vaša vhodna vrata. Če je barva taka, da bi bilo smešno, pa dodajte okraske in predpražnik v tej barvi, vhod pa naj deluje prijetno in gostoljubno, saj boste tako privabili srečo, naj vstopi. Pobarvate lahko seveda tudi fasado in se odločite za ustrezne lončke rož. V službi naj bodo v vaši barvi pisalo in drug pisarniški material, saj tu še posebno potrebujete srečo.

Seveda ne uporabite svoje barve, če je ne marate. Lahko jo namestite nekam, kjer ne bo na pogled, npr. v predal. Najbolj šteje namen, tako da ni treba, da je barva ves čas na ogled.

Poleg vaših osebnih barv se v feng šuju še vsako posamezno leto ujema z določeno barvo, ki naj bi v tem času prinašala srečo vsem. V letu 2022, letu tigra, bosta to zelena in modra. Zanju veljajo enaka pravila – lahko ju nosimo ali se kako drugače obdamo z njima. Če vam ni všeč vaša osebna barva, lahko mirno sežete po barvah leta!