Baba Vanga za 2024: To bo leto naravnih katastrof, kot jih še ni bilo

Prerokbe babe Vange še naprej vznemirjajo ljudi po svetu, ki nestrpno čakajo, da lahko preberejo, kaj je bolgarska jasnovidka napovedala za leto, ki prihaja. Za leto 2024 se nam ne piše nič dobrega. Kot pišejo na thechinesezodiac.org, naj bi baba Vanga v 2024 videla številne uničujoče naravne katastrofe, svetovno gospodarsko krizo, napade skrajnežev v Evropi ... Edina svetla točka njenih napovedi so preboji v medicini, kjer naj bi končno prišli do zdravil za dve večji in do zdaj neozdravljivi bolezni.



Naravne katastrofe

Za 2024 je baba Vanga napovedala naravne katastrofe, ki bodo posledica podnebnih sprememb. Posvarila je pred porastom ekstremnih vremenskih pojavov, kot so hurikani, tornadi in poplave, ki bodo povzročili uničenje in terjali življenja. Območju ob Pacifiku po njenih besedah grozi uničujoč potres, Aziji pa močan cunami, ki naj bi bil še bolj uničujoč kot tisti leta 2004.

Preboji v medicini

Baba Vanga je za 2024 videla preboj v medicini: razvoj novih zdravil za bolezni, ki jih prej ni bilo mogoče ozdraviti. Večji preboj naj bi doživel razvoj zdravil za Alzheimerjevo bolezen, napovedala naj bi tudi čudežno zdravilo za raka.

Atentat na Putina in napadi skrajnežev po Evropi

Jasnovidka naj bi prav tako predvidela atentat na ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki ga bo izvedel njegov sorojak, kot tudi teroristične napade islamskih skrajnežev po Evropi.

Svetovna ekonomska kriza

Baba Vanga naj bi v 2024 videla večjo ekonomsko krizo, ki bo vplivala na cel svet. Sprožila naj bi jo kombinacija več dejavnikov, vključno z rastjo dolgov, naraščajočimi geopolitičnimi napetostmi in premikom ekonomske moči z zahoda na vzhod.

Skrivnostna bolezen Trumpa

Donald Trump bo spet postal predsednik, a ga bo napadla skrivnostna bolezen. Prizadela bo njegove možgane, prav tako naj bi oglušel.

Kolaps evropske ekonomije in kataklizma

Predvidela je kolaps evropske ekonomije in uporabo kemičnega orožja v Evropi. Posvarila je, da se bo človeštvo srečalo s številnimi kataklizmami in katastrofami.

Porast kibernetskih napadov

Prav tako naj bi nas čakal večji porast kibernetskih napadov. Hekerji naj bi postali bolj prefinjeni, tarča bo kritična infrastruktura, kot so na primer električna omrežja.

»Mogočni zmaj« bo vladal zemlji

Za 2024 je napovedala »mogočnega zmaja«, ki bo vladal zemlji in da se bodo trije velikani – najverjetneje Rusija, Kitajska in Indija – združili.

Pomembno je omeniti, da je to le nekaj napovedi babe Vange za leto 2024, in kot velja za vse napovedi, je težko z gotovostjo reči, ali se bodo uresničile.