Zanimiva poza za izjemno globoko penetracijo

Čeprav imata spolni položaj, ki vama najbolj odgovarja, je dobro včasih malo spremeniti zadeve in se seksu predati v pozi, ki denimo zagotavlja globoko penetracijo.

Idealen za to je položaj metulja.

Gre za pozo, med katero on stoji, ona pa leži na nekoliko dvignjeni površini, nogi položi na njegova ramena.

Kako deluje?

V bistvu je dokaj enostavna.

»Tisti, ki prejema, leži na hrbtu, tisti, ki daje stoji ob njem in penetrira,« je pojasnila seksologinja Niki Davis-Fainbloom in dodala: »Vse, kar morate storiti, je najti površino primerne višine, ki stoječemu sega nekje do medenice.

Tisti, ki stoji, ne sme stati na prstih, temveč s stopaloma čvrsto na tleh,« njene besede povzema Mind Body Green.

FOTO: Gettyimages

Zakaj je dobra?

Minimalen napor

Tistemu, ki leži, se skoraj ni treba premikati. Hrbet počiva na ravni površini, noge so naslonjene na partnerjeva ramena.

»Položaj metulj je prav zato idealen za nekoga, ki je malo utrujen ali ga boli hrbet,« je povedal seksualni terapevt Kyle Zrenchik.

Doseže pravo mesto

»V tem položaju je stimulacije deležen klitoris, hkrati je omogočena globoka penetracija, to je kombinacija, ki obljublja intenzivne orgazme,« pojasnjuje Davis-Fainbloomova.

FOTO: Lanastock/Gettyimages

Intimna je

Med njo je stalno prisoten očesni stik in zato velja za eno intimnejših seksualnih poz.

Soliden trening

Če za tistega, ki leži, velja, da poza ni naporna in mu vanjo ni treba vlagati veliko energije, obratno velja za partnerja, ki stoji: pri njem so aktivne mišice nog, rok, pospešita se bitje srca in krvni obtok.

Skratka, redno izvajanje izboljša vzdržljivost.