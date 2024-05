V skladišču 10.000 računalnikov, vlog za dodelitev pa manj kot 1000

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je do ponedeljka prejel 923 vlog za javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Od tega so nekaj več kot 500 vlog že uspešno rešili. Zadnji dan za oddajo vlog je sicer 22. junij. Če do takrat ne bodo razdelili vseh računalnikov, bodo poziv podaljšali.

Gre za 10.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani poleti in so namenjeni socialno najšibkejšim.

Do ponedeljka so na skladu prejeli 923 vlog in jih od tega pozitivno rešili 527, so pojasnili. Sklad bo po pravnomočnosti izdanih odločb o tem, da je posamezni upravičenec upravičen do prenosnika, obvestil ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki je odgovorno za strokovne in logistične naloge glede razdelitve prenosnikov.

Kdo je upravičen do računalnika?

Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je poziv za razdelitev računalnikov objavil 12. aprila, vloge pa je mogoče oddati od 22. aprila do 22. junija.

Na javni poziv za izposojo računalnikov se lahko prijavijo vlagatelji, ki so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred ter imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 230,76 evra.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog ter do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov.

Če do izteka roka ne bodo razdelili vseh računalnikov, bodo na skladu skladno z novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti poziv podaljšali. V primeru, da bodo po podaljšanju poziva še vedno na razpolago računalniki, bodo poziv ponovno objavili, pri tem pa določili novo skupino upravičencev, so navedli na skladu.

Kot je namreč navedeno v zakonu, se lahko na vsakokratni nadaljnji javni poziv prijavijo osebe, uvrščene v naslednji, višji dohodkovni razred za otroški dodatek, od drugega do vključno šestega dohodkovnega razreda.

Milijoni za računalnike, ki čakajo v skladišču

Možnost objave javnega poziva za dodelitev računalnikov se je odprla z uveljavitvijo novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki jo je DZ sprejel konec marca. Vlada jo je pripravila po tistem, ko je 13.000 računalnikov, ki jih je lani poleti kupilo ministrstvo za digitalno preobrazbo in so bili povod za vložitev interpelacije zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh, obtičalo v skladišču.

Interpelacijo so zoper ministrico vložili poslanci SDS, po mnenju katerih je bil nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov negospodaren in nesmotrn. Očitali so ji sum storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi ter oškodovanja javnih sredstev, davkoplačevalcev in javnih financ. Stojmenova Duh je interpelacijo 28. marca uspešno prestala.

Na ministrstvu so več čas zatrjevali, da so 13.000 računalnikov kupili za tri različne skupine prebivalcev, in sicer za namen brezplačne izposoje ranljivim skupinam prebivalcev, za vrtce in osnovne šole ter za pravne osebe javnega prava, prizadete v poplavah in plazovih.

Od skupno 13.000 računalnikov so jih do zdaj 39 razdelili občinam, ki so bile prizadete v poplavah, 2961 pa šolam in zavodom, katerih ustanoviteljica je država.

Nakup računalnikov je pod drobnogled vzela tudi Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK), ki je aprila preiskala prostore dobaviteljev 13.000 prenosnih računalnikov. Gre za podjetja Lancom, Unistar, Gambit Trade in Acord-92. AVK omenjena podjetja sumi nedovoljenega dogovarjanja o cenah in usklajenega ravnanja pri oddaji ponudb.