Tri evropske države uradno priznale Palestino, Slovenija na poti k temu

Norveška, Španija in Irska so danes uradno priznale Palestino. Članici EU sta odločitev dokončno sprejeli na zasedanju vladnih kabinetov, norveško priznanje pa je avtomatično stopilo v veljavo. Koalicijski stranki SD in Levica sta medtem pozdravili napoved premierja Roberta Goloba, da bo vlada v četrtek državnemu zboru predlagala priznanje.

S priznanjem Palestine so se Norveška, Španija in Irska pridružile okoli 140 članicam Združenih narodov, ki so to že storile. Gre za bolj ali manj simbolno gesto v podporo miru na Bližnjem vzhodu in rešitvi dveh držav v času vojne na območju Gaze, ki je od lanskega oktobra zahtevala že več kot 36.000 življenj.

Palestinci so napovedi priznanja pozdravili kot pomemben trenutek, Izrael pa jih je obsodil kot nagrajevanje terorizma palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Napadu gibanja na cilje v Izraelu 7. oktobra je namreč sledila silovita izraelska ofenziva v Gazi, ki ji ni videti konca.

Kot je danes sporočila vlada v Madridu, je namen španskega priznanja Palestine en sam - pomagati Izraelcem in Palestincem doseči mir. Premier Pedro Sanchez je v televizijskem nagovoru pred zasedanjem vlade priznanje označil za bistven korak tudi za mir v regiji nasploh.

Ob tem je poudaril, da pri tem ne gre za potezo, ki bi bila uperjena proti komurkoli, še najmanj proti Izraelu. V luči izraelskih očitkov je dejal, da priznanje odraža tudi zavračanje Hamasa, saj gibanje rešitvi dveh držav nasprotuje.

Da pa je rešitev dveh držav edini način za mirno in varno sobivanje Izraela in Palestine, je v izjavi po uradnem priznanju sporočil irski premier Simon Harris. Izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je obenem pozval, naj ustavi humanitarno katastrofo v Gazi.

Vlada v Dublinu je napovedala, da bo Irska v prihodnje v Ramali na zasedenem Zahodnem bregu, kjer ima sedež Palestinska uprava, vzpostavila veleposlaništvo in imenovala veleposlanika države v Palestini.

V nasprotju s španskim in irskim priznanjem je norveško priznanje Palestine danes avtomatično pričelo veljati. Zunanji minister skandinavske države Espen Barth Eide je v izjavi izpostavil, da je Norveška že več kot 30 let ena najbolj gorečih zagovornic palestinske države.

Ob tem se je obregnil ob pomanjkanje »konstruktivne zavezanosti« Izraela rešitvi dveh držav. Izrazil je tudi pričakovanje, da bo Palestinska uprava nadaljevala z reformami in postavila temelje za upravljanje tako Zahodnega brega kot Gaze po koncu vojne.

Slovenija, ki je prav tako napovedala priznanje Palestine, tega danes še ni storila, je pa v tej smeri že začela ustrezen postopek. Premier Golob je v ponedeljek sporočil, da bodo na četrtkovo sejo vlade uvrstili sklep o posredovanju priznanja Palestine v DZ.

Njegovo napoved so danes pozdravili v koalicijskih strankah SD in Levica. V SD menijo, da Slovenija z nadaljevanjem postopka priznanja podpira rešitev dveh držav in poziva k premirju v Gazi.

Ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko pa je v odzivu izrazila zadovoljstvo nad dejstvom, da je Levica del vlade, ki je zbrala pogum za priznanje Palestine. Tudi ona je prepričana, da gre za politični poziv Slovenije h končanju vojne in genocida v Palestini ter vzpostavitev trajnega miru.

Dodala je, da bi sicer moralo do priznanja priti že dosti prej, in zavrnila očitke, da priznanje pomeni nagrado za Hamasov terorizem.

To je namreč poleg izraelskih oblasti izjavil tudi eden od sorodnikov izraelskih talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom 7. oktobra. Svojce talcev in žrtev je danes sprejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in ob priložnosti obsodila tako napad 7. oktobra kot izraelsko nespoštovanje mednarodnega prava in pobijanje nedolžnih ljudi, vključno z več kot 15.000 otroki v Gazi.

Tudi ona je poudarila, da priznanje Palestine nikakor ne pomeni nagrade za Hamasov napad, temveč gre po njenih besedah za dejanje, ki bi stranema omogočilo konstruktivnejši dialog in možnost sobivanja v miru.

Podrobnosti o četrtkovem vladnem posredovanju priznanja Palestine DZ ni podala, je pa napovedala, da bo takrat sporočila tudi podrobnejšo časovnico postopka.