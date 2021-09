Astrologinja Lenka: Vedno obstajajo težave, ki si jih ustvarimo sami

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna začne dan v Strelcu, kot le ona ve in ve v tem znamenju, na najbolj pozitiven način zase. Dodatno jo podpira trigon s Kironom iz znaka Ovna, kot bi ji hotel povedati, tudi če vam je uspelo vse sestaviti, da bi vse prinesli k sebi, kot vam ustreza. Za povezovanje zelo težkih nezdružljivih situacij. Če želite zaceliti rano in se premakniti naprej. Ker po 16. do 18. uri. ko naredi sekstil z Merkurjem, je tako, kot da bi vedela, na katerem področju se pravilno odločiti, kam se obrniti, pomagati, izgovoriti pravo besedo, ki odpira vsa vrata, zlasti tista, ki so čustvena in v partnerskih odnosih.Ker vedno obstajajo težave, kjer jih ustvarjamo sami, kjer se včasih ne zavedamo potreb druge osebe. Vse to je v redu, še posebej, ker ima Luna-duša tu prednost za potovanje, za nekaj, kar je več kot običajno, nekatere podrobnosti ali vlaganje v kakšne malenkosti ji niti na kraj pameti ne pridejo.A ni vse tako preprosto, ker zaradi svoje male nepraktičnosti ali preprosto zato, ker ji vsakdan ni na prvem mestu, z Neptunom naleti na kvadrat. In kaj je drugega, kot da jo malo razočara, vzame malo energije in volje, jo nekoliko omami z nekaterimi stvarmi, ki jo opomnijo, naj "da se ne poje vsega, kar leti". Izogni se temu trenutku, ne da bi se spuščal v to, kdo je kaj rekel, mislil, kaj naredil, ker boš povzročil le še večji nesporazum, razočaranje, napačno razumljeno stvar in zdaj ti to ni na prvem mestu. Bolje se je pretvarjati, da "nisi slišal" niti besede, kot pa, da bi z nekom padel v popolno razočaranje.Venera je na stopinji Plutonove vzvišenosti, uh, kakšna preobrazba v ljubezni, kakšne drzne in strastne izkušnje, ki jih je mogoče pokazati javnosti. Tu se najbolj podroben del sebe in svoje erotike ne boji pokazati.Mars, ki je delal v Devici, je kritiziral druge lenobe, da so bili le njihovi dnevi izgubljeni, zdaj pa je prišel do zadnje stopnje znaka Device. Utrujen je od vsega, predvsem pa od podrobnosti in iskanja krivde v drugih. Čas je, da si vsaj danes počivamo, a ničesar ne začeti, ničesar ne načrtovati, saj to ne bo koristno. Počakajte do jutri, jutri pa je nov dan in nova energija, odvisno je le, na kaj se osredotočite.Danes je ponedeljek in Luna je v najsrečnejšem in najbolj duhovitem znamenju Strelca, zato dan izkoristite za več smeha in zabave.