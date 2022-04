Astrologinja Lenka: To se zgodi enkrat na več desetletij

Zadnji dan meseca aprila nam prinaša edinstvene in neponovljive epohalne dogodke, ki se dogajajo le v določenih časovnih obdobjih in epohah.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Danes 30.04.2022. ob 22:27:54 bo Sončna eklipsa ali Sončev mrk na 10. stopinji fiksnega in zemeljskega znamenja Bika. Gre za ponovitev podobnega mrka iz leta 1938, ko je bil ta isti mrk v konjunkciji z Uranom. Učinek mrka je do 6 mesecev, najbolj intenzivno obdobje pa je v prvih 14 dneh. Mrki se pojavijo, ko je mlada luna ali polna luna blizu severnega ali južnega vozlišča. Vsak mrk, zdaj bo viden iz Južne Amerike, ker sonce je zatemlnjeno od Lune, v ljudeh vzbuja velik strah. Strah pred neznanim, strah pred nejasnimi stvarmi. A če smo na višjem nivoju in razumemo, zakaj se to dogaja, lahko to zelo dobro izkoristimo za svojo prihodnost. Ker tisti mrk prinaša spomine, ki so bili nekoč naši, spomine na naše prednike. Če nismo pripravljeni, bo to človeku prineslo neko nepričakovano spremembo, nekaj, česar ni želel ali želel spremeniti. Glede na to, da se danes vse dogaja v znamenju Bika in obstaja konjunkcija z Uranom, ki je v padu, mrk pa skorajda na to isto stopinjo, lahko prinese stresne situacije, šokantne, nepričakovane, različne ločitve od ljudi, predmeti, nekaj, o čemer človek niti pomislil ni, da se mu lahko zgodi. To je tisti Uran, ki ne čaka, ampak nenadoma naredi spremembe. Če je človek pripravljen vse to sprejeti, da je prišla neka neizogibnost, da se to končno zgodi in da je pripravljen na nove spremembe, nove ideje, potem mu prinese nepričakovano hitro nagrado. V sekstilu z Marsom daje realizacijo vsega, vendar počasi, nežno, na tih in občutljiv način.

Kakšna veličastna kombinacija je to – dogodek energije do dveh benefikov, dveh najlepših, planetov, največjega bogastva, največje vere, največje sreče. Venera je planet ljubezni, odnosov, lepote, harmonije, največje resnice, Jupiter pa je planet vere, modrosti, morale, nazivov, največje izobrazbe, denarja. In Neptun jih podpira, da jim ponudi še večjo vero, vero vase, da zmorejo vse, da človek vse doseže le, če verjame vase, če je pošten samo do sebe. V skoraj natančnem sekstilu s Plutonom, bogom podzemlja, vsem največjim bogastvom in atomsko močjo, ki se je ravno danes spomnil, da se obrne v retrogradno smer, da nam vsem danes pokaže, kako dobro se je obrniti k sebi, iskati tiste največje tišine, mir, da vstopimo v naše najgloblje sanje in jih uresničimo. Svoje sanje moramo videti v sebi, jih vizualizirati, začutiti s celim telesom, vsemi delci, jih spustiti, HVALA in so se že uresničile.

Ali se zavedamo, kakšno lepoto, udobje, obilje živimo na planetu Zemlja? Vse nam je na voljo, vse nam je dano, od zraka do kruha in strehe nad glavo, mir, da lahko delamo, se izobražujemo, mirno spimo. Lahko naredimo še več, a za vse to moramo biti hvaležni. Z veliko hvaležnostjo vstopimo v tišino in meditacijo ter uresničimo svoje veličastne sanje.