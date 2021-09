Astrologinja Lenka: To ni čas za začetek nove ljubezni

FOTO: Lenka Stanić

Luna v Ovnu je pravkar prišla iz opozicije z Merkurjem in kvadrata s Plutonom, kar ni njena najboljša različica. Morala se je lotiti marsičesa, kar ni za njeno dušo. To je precej težka slika, velik napad na dušo, čustva in glede na to, da v Ovnu lahko zelo hitro eksplodira, tu ni zadrževanja in zato se tudi bolj prizadene. Ker Luna tu nima velikega vpogleda na drugo stran, se počuti napadeno, z napadom pa se tudi brani. Tako bo okoli 15. ure vsa vznemirjena in nervozna prešla v znak, kjer jo častijo, kjer jo kot gostjo z veseljem vidijo in kjer ji je lepo. Toda zdaj smo prišli do drugega problema, saj je takoj v nasprotju s svojimi notranjimi potrebami, v nasprotju z vsemi drugimi, zlasti s partnerjem, z očetom, nekom, ki ji je v življenju nadrejen. In prihajajo dodatne težave, saj se bo težko prilagoditi, vsak bo vlekel na svojo stran. Da je stvar še hujša, je priča vsemu temu Venera, pravzaprav se vse lomi na njenem hrbtu. Počuti krivo, kar je samo po sebi trenutno bedno in žalostno.Pečat dneva je ravno tista Venera, kjer je polna sovraštva, ljubosumja, kjer je zanjo vse trdo in sovražno in je v opoziciji z Uranom, kar iz njene hiše. Tisti, ki je v njenem domu, jo napade in izzove, da je še bolj nezadovoljna, nestrpna, se ne more umiriti, še manj pa sprejeti pravo odločitev. Kako si ji upa pripraviti take stvari, kot se ona počuti? Morebiti pa jo preprosto želi »rešiti« z eno od vseh teh težav, skrbi, žalosti. Ji želi odpreti pot, da se prepusti, se odreče vsemu, znebi vsega, kar jo tlači, muči, zavezuje? Da spremeni svoje življenje, zavrne vse, kar ni trajno, kar ni vredno njene vrednosti, njenega življenja. Za vse to mu bo hvaležna, a skozi čas, ko bo spoznala, da se je dobro odrezala. To je tudi trenutek, ko se svetijo iskre, kot puščice, ki ti prebijejo srce, za ljubezen, ki se čaka vse življenje. Toda to ni čas za začetek nove ljubezni, saj je to nekaj, kar zahteva stalnost, stabilnost. To je le aferaška situacija, ki lahko prinese nepozaben in lep dan ali dva, vse ostalo pa se v hipu pozabi.Danes je četrtek, dan Jupitra, pomagajmo Veneri, naši notranji potrebi, lepoti, harmoniji, z vsemi okoli nas in naredimo poseben trenutek, da bi bili vsi srečni in zadovoljni.