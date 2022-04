Astrologinja Lenka: To je uresničitev sanj slovenskega naroda

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Vodnarja, znamenje svobode, neodvisnosti, izvirnosti, drugačnosti, naprednejših stvari, modernejšega, svojega in končno vsega, kar je genialno in pred časom, želja po svobodi je več kot vdihovanj zraka. Je tudi duša, ki vedno postavlja prijatelje pred vsakogar in vse, gleda na vse druge ljudi in se počuti enako kot njihovi najbližji, saj ji je zelo mar, da so tako dobro kot ona.

Luna na splošno predstavlja naša čustva, naše potrebe, našo varnost, naše udobje, naša duša je tista, ki čuti, išče srečo, ljubezen in intimnost. V vsaki državi predstavlja ljudi same, kako se počutijo in kakšne so njihove potrebe globoko v sebi. A ta ista Luna je v znamenju, kje si želi sprememb, kjer želi za seboj pustiti vso preteklost in ustvariti drugačen in novejši svet. To je v prid tistim, ki so za napredno blaginjo, ki so osredotočeni na to, da bi bilo lepo drugim in vsem, da bi živeli v izobilju in sreči. Šele zvečer bo prišla v konjunkcijo s Saturnom in on je tisti, ki zna pritegniti nekatere strahove, omejitve, preprečiti, ustaviti, ne dopustiti nobenih sprememb. Ker je Saturn tisti, ki je vezan na tradicijo, na obstoječe stanje, na že znano in že staro. Poskuša omejiti, ohraniti staro stanje.

Astrološka karta.

Poleg tega danes prispeva Merkur, ki je v fiksnem znaku Bika in v kvadratu z istim Saturnom. Kot da je nekje črv nezaupanja v nove stvari, kot da so misli tako obremenjene s težkimi mislimi in iz vsega ne vidijo izhoda. Vse jih prestraši, zaradi njih nastanejo krči in težko se odločijo, po kateri poti. V človeškem umu je toliko tesnobe in razdvojenosti, da začne razmišljati o najslabšem. Pojavljajo se nejasni dogovori, pogovori, strahovi, da ne bo nič dobro in da se bodo stvari le še slabšale. Toda dispozitor Merkurja, Venera, je v konjunkciji z Neptunom in Jupitrom ter v sekstilu z njim, kar daje veliko podporo, da kljub vsem težkim situacijam prihaja lep in obetaven čas. Pride do izpolnitve dolgoletnih želja, do prave odločitve in še večje empatije, skrbi do drugih in čudovitega življenja.

Danes je nedelja, dan Sonca, in to je na najvišja stopinja Lune, duša človeka samega, duša ljudi, ki prihaja k njihovemu dobremu počutju, njihovemu uspehu, njihovemu največjemu dosežku. Danes je Sonce v natančnem sekstilu s Soncem iz karte Slovenije in Luno iz karte Franceta Prešerna. To je uresničitev sanj slovenskega naroda.