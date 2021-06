Astrologinja Lenka Stanić: Zahrbtno in nepričakovano zabijanje noža v hrbet

FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v energičnem znamenju Ovna, kjer težko rečemo, da je njegova vrlina resnično premisliti, se ustaviti, ampak najprej vse naredi in šele potem razmišlja.Ves dan sta Merkur, ki je retrograden, in Neptun v natančnem kvadratu. Kdo bo koga bolj prevaral, več prikrival, gledal skozi rožnata očala, se pretvarjal, da ne vidi, ne razume. In po drugi strani, katere skrivnosti, ki so bile dolgo skrite, se bodo razkrile, katere nove pa še globlje skrile. Kaže se vpliv na psiho: vsakdo, ki naleti na kakšno prevaro ali neresnico, težko vse to prenese stoično, ne da bi se mu zvrtelo v glavi. Še sami sebi ne verjamete, kaj šele drugi vam. To prinaša nemir, razen tistim, ki trdno stojijo na nogah in to spremenijo v neko intuicijo, talente, pisanje ...Retrogradni Pluton iz Kozoroga in Mars iz Raka sta ves dan v napeti situaciji. Kakšni nepošteni boji so to, kaj se dela za njihovimi hrbti. Zahrbtno in nepričakovano zabijanje noža v hrbet. Vse se zdi na videz mirno, toda energija okoli kipi. Na objektivni ravni lahko to privede do (in o tem sem že pisala včeraj) požarov, poplav, različnih eksplozij, na individualni ravni pri določeni osebi. Poštene in odprte igre tukaj ni. To je tema, klet, tako globoki so strahovi in nezavedne reakcije, ki smo jih prikrili ali zatrli. Uničujočo energijo lahko preoblikujete tako, da se ne branite z napadom, da niste po nepotrebnem besni na druge in da ne prizadenete svojih bližnjih, ampak jo pozitivno sprostite z delom ali vadbo.Ko Luna doseže dober aspekt z retro Merkurjem, je videti, kot da bo dosežen dogovor, nekaj, za kar bo igral posrednika. A komu, kako in o čem? Okoli polnoči Luna vstopi v aktivacijo Lune in Plutona, kar je močna eksplozija, ki je nepremišljena reakcija ali takšna, ki je pripravljena že dneve. Poskušajte obdržati mirno kri, hladno glavo, ne maščujte se, ne zadržujte ničesar zase. Celotna situacija se sooča z velikim sončnim mrkom, ki predstavlja veliko prelomnico za Saturn in Uran.Bolje bo, da poletno garderobo vzamete iz omare in jo zamenjate z zimsko. Naredite nekaj, za kar boste porabili energijo, delajte, tecite.