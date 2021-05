Astrologinja Lenka Stanić: Luna vstopa v mrk

FOTO: Lenka Stanić

Luna nam še vedno ponuja vzdušje znamenja tehtnice, prepušča se uživanju v lepih stvareh, od cvetja, mode in medosebnih odnosov. Čudovit trigon med Luno in Venero iz dvojčkov, ki bi želela videti več stvari hkrati, je naredil povezavo, da se je vsaj dan začel z lepo energijo. Ali jo bomo lahko obdržali ves dan, je odvisno samo od nas. Ko človeka napolni čudovit občutek v duši in ko se pojavijo slabše razmere, jih bo lažje izkusil in se pomaknil naprej. Ko med 9. in 11. uro z Marsom iz raka naredi oster aspekt, lahko pride do hudih zapletov. Še posebej, ker je večje intenzitete in nima občutka, kako globoko lahko poškoduje sebe in druge. Najbolje je, da se tisti dve uri izogibate kakršnim koli sporom, prepirom, delu z ostrimi predmeti, zlasti v kuhinji.Če vam v tem obdobju okoli ne uspe pokvariti dneva, je nekje od 17. do 19. ure Luna v še lepšem trigonu z Merkurjem iz znamenja dvojčka. Čeprav je v svojem domu, v svoji senci, v svojih izpodbijanih mejah običajnega, lahko dobi veliko različnih idej in načrtov, ki se drugim morda trenutno ne zdijo običajni. Toda za številne dogovore, komunikacije in izstrelitev svojih idej je fenomenalno. Pred tem se najprej dogovorite sami s seboj, da odgovore dobite s svojo vizualizacijo in jih ne prinesete iz glave. Ta isti Merkur se še vedno nahaja v natančnem kvadratu z Neptunom, zato smo se, če ne ubogamo svojega telesa, temveč svoj um ali koga drugega, napačno odločili. Ta kombinacija ne daje pravih odgovorov, morda bomo ugotovili, kako so bili nekateri neiskreni, kako so poskušali prikriti nekatere resnice, uporabiti različne maske, skratka vse, kar ne vodi do dobre komunikacije. Zmeda je tudi v naših glavah, ko se težko odločimo, na katero stran in kaj je trenutno prav.Merkur se pripravlja na začetek retrogradne poti, Luna počasi raste, vendar čez dva dni vstopa v polno Luno, torej v mrk. V samem ozračju je vse preveč napeto, zato se sprašujemo, kako sposobni smo vse narediti do konca. Lažje obdobje je za tiste, ki ga že imajo v svoji natalni karti. Še danes se naš stari učitelj življenja Saturn pripravlja na svoje retrogradno potovanje. Na plano bo potegnil marsikaj globoko skritega, nagrajeval pa bo po zaslugah.