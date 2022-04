Astrologinja Lenka: Spomnili se bomo nekaterih svojih osebnih padcev

Luna je v zadnji dekadi znamenja Dvojčkov, vendar v natančnem trigonu z Marsom, kar je ne le zbudi, ampak ji daje tudi veliko moč za vzdržljivost čez dan. Dopoldanske aktivnosti načrtujte tako, da boste aktivno izkoristiti ves dan. A naveličala se je zgodb, raznih informacij, vsega, kar je morda površno videla, se dotaknila in si zaželela vrniti se domov, da bi še malo napolnila svoja čustva. In tako okoli 18. ure preide v znamenje Raka, kjer je njena duša na mestu, kjer je za njo vse dobro. In takoj gre v trigon z Venero, ki se sprašuje, kaj je tista notranja lepota, harmonija, sreča. Z vonjem vrtnic, s svečko, prijetnim srečanjem, bodisi s partnerjem, prijateljem bodisi sam ob dobri glasbi. To so talenti za odpiranje vsem vrstam umetnosti, za lepoto, za največjo čustveno odprtost. Luna bo v svojem domu, Venera v svoji višini, harmonija, ki bi lahko trajala celo večnost, če vemo, da jo živimo in da imamo to harmonijo v sebi.

Vendar Merkur se igra z našimi mislimi, naš um se spominja nekaterih svojih osebnih padcev, ko je doživel nekaj zelo bolečega, kar mu je veliko pomenilo, bodisi zaradi nekaterih njegovih sorodnikov bodisi celo nekoga, ki mu je veliko pomenil. Hkrati je ta isti Saturn, ki ga je spomnil na vso to izgubo in vso tisto preteklost v sekstilu z njim. Daje mu podporo, da vztraja pri svojih novih odločitvah, novih prepričanjih. Lahko celo vzame kakšen nasvet starejšega, ga sprejme s hvaležnostjo in v svojih zamislih naredi nov koncept. Ker je to vse drugačno, naprednejše, modernejše in sodobnejše.

Danes je četrtek, dan Jupitra, in je v znamenju Rib, potopljen v svojih globinah, svojih podobah, svojih vizualizacijah, v svoji globoki veri. Podpira ga Neptun, ki mu omogoča, da še globlje verjame, da vse to zmore brez strahu, brez dvoma, ne da bi si premislil. Čas je, da skozi svoje ideje, skozi svoje vizualizacije začutite vse, kar vidite z zaprtimi očmi, s svojim telesom, srcem, celim bitjem in hkrati živite tako, da to uresničite. To je najlažji način, da pritegnete in materializirate svoje globoke in želene sanje.