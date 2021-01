Astrologinja Lenka: Šok je včasih potreben, da se človek zbudi

Luna je vstopila v fiksno zemeljsko znamenje Bika. Zanjo je fenomenalno mesto, kjer lahko uživa, se sprosti, počasi je vse v redu. Tam želi doseči, narediti nekaj materialnega, poskrbeti, da so vsi okoli nje zadovoljni z vsem, kar jih obdaja, bodisi zunaj bodisi znotraj.



Luna je aktivator vseh dogodkov v našem življenju, to je ura prebujanja, ko samo zazvoni, mi pa smo še vedno v globokem snu.



A se premika naprej, zadene jo Uran, udari jo elektrika, udari jo stres, nervoza, kot da bi bila povezana z elektriko in se kar trese, kot strela z jasnega neba. Čeprav je tukaj dovolj močna, da lahko prenese vse te šoke in napetosti, se lahko nekdo pod tem vidikom razbije, loči in zapusti hišo. Doma lahko pride do različnih okvar, stresnih situacij. Povzročijo jih lahko najbližji, ki jih lahko presenetijo na najbolj skrajni način. Toda ta šok je včasih potreben, da se človek zbudi in spozna, da ne more živeti sključeno in mirno. In medtem ko je Luna še vedno v stresnem stanju, ji Mars zahrbtno nalaga velike žalitve in poškodbe, zato je dan, ko je treba biti previden pri ravnanju z ostrimi predmeti, kajti neprevidnost hitro pripelje do poškodb. Glede na to, da je stelij na isti šesti stopnji, je bolj obrnjena na zdravstveno plat. Dispozitor Venera jo vodi v izgnanstvo, kjer je vsa ta škoda bolj povezana s finančno in z materialno platjo.



Ko pa bo Luna premagala vse tiste nenadne in stresne situacije, si bo opomogla, toda Jupiter jo dočaka s kvadratom, in namesto da bi jo umiril, ji polaga račune, ki pa niso tako majhni.



Merkur iz znamenja Vodnarja je v trigonu s severnim vozliščem, zato gre za držo izjemno iznajdljive, pametne, iznajdljive osebe, ki ima rešitev za vse vnete situacije, kakršne koli že so.



Saturn je v svojem znamenju Vodnarja, na 4. stopnji, v sebi pa ima celotno ekipo Plutona, ki bi vse zavrnil in ustvaril nekaj novega; od Sonca, ki bi svetu pokazal, kako so vsi enaki, do Jupitra, ki kaže, da je raznolikost zelo prisotna in enako dragocena, in Merkurja, ki ima ideje vnaprej in ima vse rešitve za vse, kar prihaja, pa tudi Venero, ki je na padu Jupitra, kar predstavlja največje ponižanje ter izgubo časti in morale.



Danes bodo najbolj čutila vsa fiksna znamenja, ki imajo kateri koli planet ali osebno točko na 6. stopnji Bika, Leva, Škorpijona in Vodnarja. Prav zato je zelo pomembno, da smo v sebi zelo mirni, da izpustimo pozitivne vibracije in da čim manj reagiramo na vse dogodke.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: