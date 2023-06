Astrologinja Lenka: poznejše ure bodo prinesle pretrese in stres

Ja, Luna je v znamenju največjega padca, kjer iz sebe potegne samo težke energije in tiste, ki jo še dodatno obremenjujejo. Kot da ji vse to ni dovolj, ji življenje grenijo tudi drugi. Dan zahteva veliko potrpežljivosti, umirjenosti, strpnosti, sicer se vse okoli vas trga in poka. Že od jutra je v opoziciji z Merkurjem iz znamenja Bika. Kako urediti čustva in misli, kako naj ta dva človeka dosežeta mir in potrpežljivost, ko sta tako trmasta, (samo)svoja, nepopustljiva. Vsak drži in vleče na svojo stran. Izrečene so najbolj žaljive besede, izrečene najbolj umazane žalitve in reči. Napetost in živčnost sta preveliki. Čeprav ima v tem trenutku prednost razum, da se nasprotna stran racionalno umakne in se bolj umirjeno odloči, pa se tudi ta ne more umiriti.

Dan je še posebej nepričakovan, stresen, pretresljiv v poznejših urah, zato je potrebno veliko potrpljenja, da se izognemo nenadnim prekinitvam in živčnosti. Izogibajte se vsakršnim konfliktom, reševanju nekih situacij, ločitvi, ker to ne bo prineslo nobene rešitve. Ne glede na to, kako nepremišljeno in naglo odločitev sprejmete, vedite, da danes to ni prava odločitev.

Ne pozabimo, da se Luna bliža polni Luni, ki bo čez dva dni, ko tako ali tako vse poka.

Danes na nebu nastaja čudovit trigon med Venero v znamenju raka in Neptunom v znamenju rib. Kakšne odločitve lahko sprejmemo v tem nemirnem dnevu? Čeprav ta aspekt prinaša zanos, prinaša vero, da nekje še vedno obstaja, tista prava oseba, prava ljubezen. To nekoliko omili celotno tranzicijsko situacijo, vendar sta oba planeta tako zataknjena v velikih globinah občutkov, čustev, da lahko to celotno situacijo malo umiri. In ta vidik prinaša tudi potrebo po nekaterih umetniških delih, zato lahko ta dan izkoristite za ta dela in se ne ozirajte na šibke stvari.

Ker je petek tudi Venerin dan, ga izkoristimo. Kupimo si parfum, lepe rože, kakšno dišečo svečko, poglejmo si film, naredimo si čaroben dan, ne pričakujmo, da nam ga drugi polepšajo.