Astrologinja Lenka: Popoldne nas lahko šokira s čim škandaloznim

Luna gre naprej v znamenju Vodnarja, znamenju, ki mu ni vseeno za druge in ponuja pomoč, druženje ali čisto prijateljstvo. To Vodnar najbolje zna, ko gre na kavo s svojim najboljšim prijateljem ter se po nekaj dneh vrne. Včasih je to problem, saj se v družini lahko počutijo zapostavljene, kadar se počuti bolj povezanega s prijatelji kot doma.

Luna bo že zjutraj naredila lep trigon s Soncem, kar pomeni kombinacijo volje in občutkov, ko z lahkoto počnemo vse in gre vse dobro. Dopoldansko vzdušje naj se obdrži tudi popoldne. V poznih urah se svobodnjaška Luna zaleti v Urana, ki bi jo lahko šokiral s čim škandaloznim, ji povedal kaj nepričakovanega in neprijetnega, zato utegne biti ponekod tudi stresno in napeto. Vedno je še kaj neznanega, neodkritega ali nepojasnjenega, kar lahko človeka iztiri. Tu je retrogradni Saturn, toda kakšno tolažbo bo ponudil Luni? Zanjo je najboljše, da se v tišini umiri in da je ne preplavi strah. Ker drugače jo lahko pripelje v še večje depresivno stanje, da o samem domačem vzdušju niti ne govorimo.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in on je v direktnem gibanju, v svoji senci, dokler se ne vrne na mesto, kjer se je obrnil. Prinaša veliko idej, ki jih je imel čas skrbno pregledati, podrobneje premisliti in nam jih postreči, ko preide v znamenje Tehtnice. Ali bomo ohranili stara prepričanja in navade in ali je zdaj čas za nove spremembe, je odvisno od pripravljenosti vsakega posameznika.