Astrologinja Lenka: Najbolje je iti naprej z dvignjeno glavo

Mlada luna je odprla veliko idej, načrtov, veliko novih stvari, ki jih moramo začeti zdaj. Konec koncev je to znamenje ovna, a kljub temu je tu en velik stelij, s planeti, ki so drug poleg drugega in vsak od njih daje svoje predloge svoje ideje in svoje začetke. Kako vse skupaj sestaviti, ne da bi v tem ognjevitem, energičnem in hitrem znamenju izgoreli, preden se lotimo dela.

S temi planeti je v tem mesecu tudi Jupiter, a na njem ni nič majhnega in skromnega. Daje vero, spodbuja vse, da je mogoče, vnaprej ve, da bo vse doseženo. Včasih je to lahko tudi težava, saj se mu nezavedno prepustimo in začnemo marsikaj, ovnovska varovalka pa je prekratka. Izgori, preden se vname, in preneha, preden je začela. Njegova strast ugasne, preden se začne. In zato je v tem prehodu najboljše narediti tisto, kar Ovnu manjka, to je potrpežljivost in dolgoročen načrt, da naredimo tako, da lahko dokončamo vse, kar smo načrtovali.

Danes se bo Luna dotaknila Chirona s svojim prehodom skozi znamenje Ovna, vedno je to neka bolečina, ki je bila dolgo zamolčana, skrita, ki se je morda celo sramujemo, še manj pa jo pokažemo ali govorimo. In tisto skrivanje ali včasih tisti občutek, da te drugi »pokličejo« s svojo bolečino, takrat še bolj boli. Zato je najbolje vse skupaj pogledati, sprejeti in iti naprej z dvignjeno glavo s tem, kar si uspel prebroditi.

Zvečer je Luna v objemu Jupitra, to se vedno najbolje ujema, kjerkoli že je. Toda tukaj lahko Jupiter prevzame čustva do te mere, da človek močno pretirava, pa naj bo to takrat, ko se nekaj začne, pričakuje ali da. Tukaj potrebujemo mero, saj ni dobro niti preveč niti premalo.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v znamenju ovna, v družbi najbolj osebnih planetov. Željan se vsem pohvaliti, vse takoj prevesti in povedati, saj tukaj ni niti minute čakanja. Lahko pa je preveč odkrit in pove stvari, ki nekomu niso po volji, saj je tukaj preveč odkrit, direkten, pove in šele nato pomisli. Najbolje je, da se držite svojega dispozitorja, torej sprejema z njim in se malo umirite ter poveste vsako besedo, kot bi jo Dvojček.