Astrologinja Lenka: Izkoristite idealen dan za nove začetke

Luna je na samem koncu znamenja bika in ob samem svitu naredi trigon s Plutonom iz znamenja kozoroga. Kot da potrebuje globoko regeneracijo, okrevanje od vsega, kar je imela z Uranom. Omogoča globok vpogled v stvari in odpira še globlje čiščenje same Duše, saj jo čaka še več težav, dokler ne pride iz tega znamenja.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni Arhiv

In tako okoli 10. ure preide v znamenje dvojčkov, v znamenje, kjer je največja potreba pokazati nekaj več, pogledati, ugotoviti, kdo, kje, s kom in zakaj, in tako mine dan neobremenjen s globoke težave. Ta komunikacija z vsemi, to gibanje, brez miru na enem mestu, neprestano nekaj početi, še bolj pa slišati razne novice, tistim, ki jim to leži, polepša dan.

In takoj je v kvadratu z Venero, kar ji v tako hrupni in napeti situaciji ne bo ustrezalo, medtem ko je potopljena v vodo v znamenju rib. Hitro lahko pride do kakšnega nesporazuma med čustvi in ​​željami, med mamo in hčerko, kje in kaj je počela.

In tako kot marsikaj v življenju, ki se rešuje samo z denarjem, se tudi tukaj, ko Luna vstopi v sekstil z Jupitrom, da s tem vse popraviti. Ali plačate dobro potovanje, da greste nekam, kjer je prijetno in zabavno, da kupite malo več oblačil, ni pomembno, koliko stane, le da jih je več.

Dan je poln energije zahvaljujoč Soncu v Vodnarju in Marsu v Dvojčkih. Še danes se nadaljuje ta noro pozitivna energija, ki je sposobna ustvariti vse, kar oko vidi. To je premočna energija, močna volja, predvsem je sama osebnost tako močna, da je nič ne more omajati v njenih stališčih in nikoli ne skrene z začrtane poti. Idealen dan, da začnete marsikaj ali dokončate stare zadeve.

Danes je ponedeljek, lunin dan in počasi že v znamenju dvojčkov. No, če ne drugega, poskusite v sebi najti razigranega otroka, ki bo vse opravil z lahkoto, se ne bo z ničemer obremenjeval in še manj razmišljal o čem slabem. Tudi če je komunikacije in izgovorjenih besed več, kot je potrebno, sprejmite to kot del čiščenja.