Astrologinja Lenka: Imamo drugo priložnost, da vse popravimo

Luna skozi znamenje Škorpijona nadaljuje svojo pot in odstranjuje, kar je treba zavreči in končati. Dan je pred ščipom, številne čustvene situacije se razčiščujejo, ohranjajo se pravice in zavrača tisto, kar se je končalo. Možni so boleči trenutki ločitve, toda boljše je to zdaj kot nadaljnje trpljenje. Med 11.30 in 13.30 Luna naredi čudovit trigon z Marsom, danes pa je njegov dan, zato naj energija gre v pravo smer bodisi pri delu doma ali popravilih vseh vrst, tudi na čustveni ravni. Vodni trigon lahko povzroči eksplozijo občutkov in nam omogoči jasno vizualizacijo.



Ko Luna naredi trigon z Neptunom med 16.30 in 18.30, se lahko soočimo s seboj in ugotovimo, kaj je najboljše za nas. Duša daje prave odgovore, samo poslušati je treba. Občutek, da vse stoji, da se ne premika, počasi ustavi Merkur, ki se pripravlja na obrat. Poln je informacij, enako tudi sam Saturn, ki je postal retrograden. Njegova vrnitev, ki bo trajala do 11. oktobra, nas bo vrnila k stvarem, ki jih je treba dokončati. Ker je navsezadnje on tisti, ki nas uči o vseh naših neuspehih. Zdaj nam daje spet priložnost, da vse popravimo (v partnerstvu ali na telesni ravni), kajti ko se bo obrnil, bo pobral svoj dolg. Toda dokončanje tega, kar je treba storiti, nam daje notranje zadovoljstvo in spodbudo, da je vse mogoče, ter v nas vzbuja hvaležnost.



Kadar koli pride do mrkov, nam ti dajo priložnost, da se soočimo z globoko resnico in jo sprejmemo. Bolj ko smo resnični in pošteni do sebe, bolj nas bo nagradilo – in obratno, zato se ni treba bati nobenega mrka –​ eklipse.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: