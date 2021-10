Astrologinja Lenka: Dobili bomo moč, da bomo verjeli v vse

Luna, čeprav v Kozorogu, kjer je sama po sebi v šibkem položaju, je že od jutra v sekstilu z Neptunom, kar ji daje moč, da verjame v vse in da lahko vztraja na svoji trenutni poti.

Med 12. in 14. uro bo Luna v Kozorogu v objemu Plutona. Ali bo lahko iz tega izvlekla najboljše, se znebila vsega, kar je bilo staro, sprejela vse težko in naredila preobrat zase? To je srečanje z najhujšimi bolečinami duše, bodisi na čustveni ali fizični ravni. To je ena noga na drugi strani, ko nimaš več česa izgubiti, ko se vse v tvoji duši, v tvojem telesu napne, ko začutiš tisto kačo, ki ti se ovije okoli vratu, zategne in ugrizne. Kako močan si v teh trenutkih, da jo pogledaš v oči in si rečeš: »No, tudi jaz želim poiskati moč, da vse to prenesem, in ko bom prišel ven, bom najmočnejši.« To je dotik z drugega konca sveta, sta vrnitev in okrevanje iz največje globine. Vsi smo nekje občutili to bolečino, bodisi zaradi izgube ljubljene osebe, bolezni ali pa zaradi izgube velike ljubezni.

Soočeni z bojem, s tem, da se borite zase, za nekoga, ki vam je drag, da vas ne vidi takega, soočeni s samim seboj, da zmorete in ste močnejši od vsega. In potem se počasi izčrpani, brez psihične in fizične moči dvignete iz pepela, a z željo, da bi začeli vse znova od začetka. No, to je povezava Lune in Plutona, zlasti v Kozorogu, ki jemlje davke.

A tako nastane največja preobrazba, ki nas naredi močne in nam odpre pot, da si vedno lahko opomoremo od vsega, v nas pa ustvari tudi željo po pomoči drugim.

Sonce je na stopinji višine Saturna, uresničevanja idej, kjer lahko stvari uresniči ob pomoči starejših, poslušnosti in spoštovanja drugih. To mu daje pečat vztrajnosti skozi čas, delo, kariero.

Venera je tako optimistična, igriva, srečna v natančnem sekstilu s Saturnom, ki se je pravkar odločil za direktno pot. Ali se lahko dogovorim za stabilen odnos, ki bo trajal malo dlje, ali pa bi Venera le preizkusila, kako je to videti, in se hitro naveličala v znamenju Strelca, saj je težko biti vse življenje samo z eno osebo?

Danes je sreda, dan Merkurja, ki še zbira stare podatke, še razmišlja o tem, kako nekatere stvari vrniti, jih obnoviti, a je tudi nejasen, nerealen, ves izgubljen. Ima občutek, da mu vsi lažejo, da so neiskreni, da ga v njegovih stališčih ne podpirajo, a takšen je njegov odnos. Treba je odpustiti in ne iskati pravice, to je v nas. Osvetlimo jo tako, da se »pogovarjamo« sami s seboj in sprejmemo najboljšo odločitev iz dna duše.