Astrologinja Lenka: Dober dan za obnovo odnosov

Dan se je začel z Luno v trigonu z Merkurjem iz Dvojčkov. Takšna energija bi prinesla vse ven, bi povedala več stvari hkrati. Merkur je v svojem domu, to je naša 5. grlena čakra; svetlomodre barve, ki največ dosežejo s svojo tišino, svojim notranjim pogovorom s samim seboj, svojo resnico najprej s seboj, nato še z drugimi. Razum in občutki so zelo dobro podprti, še posebej, ker je Merkur v svojem domu, in to daje neko odgovornost, težo. Do konca dneva, kar zadeva lunino energijo, ne bo nič posebnega, to je, da je naša energija Mars na najvišji višini znanja, močna energija, ki jo lahko prejme vse. V Levu je skozi Luninega dispozitorja, zato je pomembno, da ne vztraja za vsako ceno v dokazovanju, da sem to jaz in samo jaz. Lahko bi naredil veliko plemenitih in lepih stvari v korist drugih.



Vendar pečat dnevu daje Venera iz znamenja Dvojčka in Saturn iz znamenja Vodnarja. Ta čudoviti zračni trigon daje, še posebej, ker Saturn že nekaj časa stoji in čaka, da jo spozna, da jo objame in ji da še eno priložnost. Venera je šla skozi severno vozlišče, razumela je nekaj stvari, ki jih mora narediti s sabo in na sebi. Vse to se dogaja na stopinji Ovna, zato je zelo osredotočeno na posameznika, da vidi sebe v vsem tem. V taki situaciji pride do obnove starih ljubezenskih odnosov, ki so bili nekoč prekinjeni, prijateljskih odnosov ali celo prehoda iz prijateljskih v ljubezenske odnose. Lahko pride do ponovnega srečanja starih nedokončanih ljubezni. Sta se končno našla? A Venera v dvojčkih še ni prepričana, kaj hoče, kaj želi. Mogoče jo moti razlika v letih, morda kaj iz preteklosti.



Toda tisti, ki so se odločili za trajno zvezo, imajo to možnost, da vztrajajo, ker ta vidik sčasoma daje trajnost. Čeprav v samem odnosu ni veliko strasti, jo nadoknadite z otroki, domom, s službo, hišo, z obliko, ki daje vtis srečne tradicionalne družine. Danes je dober dan za obnovo ne le čustvenih odnosov, temveč tudi prijateljskih, sestrskih ali vseh drugih.



Sonce je danes na zadnji stopnji znamenja Bika, počasi se pripravlja, da nam omogoči sprostitev v igrivem otroku in občuti življenje.

