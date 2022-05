Astrologinja Lenka: Danes ste na prvem mestu

Luna je začela dan v znamenju Ovna. Gre za prenagljeno, nekoliko nepremišljeno, a neposredno in pošteno dejanje. Je v konjunkciji s Kironom, da jo malo spomni, da so jo nekatere njegove prehitre reakcije včasih veliko stale, ji prinesle veliko bolečine in odvzele del samozavesti in samospoštovanja. A tudi zdaj je to trenutek, ko je blizu svojih velikih spremljevalcev Marsa, Jupitra in Venere, da ji pomagajo vse to lažje in hitreje prebroditi in obrniti sebi v prid. Čas je tudi, da si ogledamo in vidimo nekatere njegove poškodbe, nekaj njegovih globokih bolečin, ko jih lahko zdaj najbolje popravi in ​​se postavi v ospredje, ne da bi ga kdaj prizadel ali ponižal. Kajti šele zvečer, ko naredi trigon s Saturnom, se spomni le na nekatere stvari, ki so mu že znane, ki jih je že naredil in je zdaj čas, da jih izkoristi na najboljši mogoči način. Ker daje podporo, da še naprej ustvarjamo nove stvari, vendar z velikim spoštovanjem do tega, kar je bilo včasih in seveda do starejših in bolj konservativnih ljudi.

Retro Merkur je še vedno v trigonu z retro Plutonom in vam še vedno daje priložnost, da poglobite in utišate nekatere svoje oddaljene in pozabljene misli. Zavedajte se tega na najboljši mogoči način, vendar s čim globljim pogledom v sebe in iz globoke preteklosti, pa tudi s tem, s čimer se čustveno ne želite ali preprosto ne morete soočiti. Čas je, da to »spravimo« iz kleti spomina in celo uporabimo ne samo za svoje, temveč tudi za »nasvete« drugim ljudem.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju Ovna, daje ideje, daje vizije, daje vse, da se uresniči čim prej, brez čakanja, kajti njegova prioriteta je vse skupaj pospešiti pa tudi izraziti samozavest, ki jo je človek nekje izgubil, ko je bil Jupiter v Ribah. Zavedajte se tega, dajte si danes tisti dan, da ste še vedno na prvem mestu, kjer lahko dosežete veliko več hitreje in bolj samozavestno ter z velikim notranjim občutkom zadovoljstva. Toda to dejanje zahteva veliko previdnost, da ne ustvarite občutka prevlade nad drugimi.