Astrologinja Lenka: Danes počni vse, kar ti je volja, le spoštljiv bodi

Luna je še vedno v vodnarju, doživela pa je tudi neprijetno vzdušje z Marsom v levu pred zoro z izbruhom čustev. Človek je bolj napet, vse ga moti, vplivi pa se potem prenesejo tudi na partnerske odnose in družino.

Tukaj bo še Sonce iz znamenja dvojčkov, ki takšnim malenkostim ne pripisuje velikega pomena, saj nima časa, da bi se posvetil eni stvari in jo podrobno in globoko analiziral. A vedno je najbolje, da človek najde svojo notranjo oporo in moč, ki ga bo vodila skozi življenje.

Sam Chiron je tu zato, da svetuje, kako umiriti čustva in Dušo ter v sebi najde problem, ki se ustvarja v okolju.

Zvečer bo Luna vstopila v kvadrat s svojim dispozitorjem Uranom. Tukaj je v znamenju vodnarja, a je tudi v konfliktu z njim. Kako naj zdaj umiriti svojo napetost in vse tiste električne impulze, ki jih čutimo?

Počni kar želiš, od raznih eksperimentov, gibalnih vragolij, karkoli, samo ne znašaj se na druge. Pobarvaj si lase na povsem drugo barvo, obleci se popolnoma drugače, druži se s tistimi, ki si jih nekoč imel za čudake, počni vse, a bodi spoštljiv. Pri tem te bo strologija zagotovo pomirila, saj je ravno ta aspekt.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in v Biku bo vsaj še eno leto. Prinaša lepe stvari, obilje, materialne in finančne dobrine. Ima pa Saturna v sebi, ki ga včasih upočasni in omejuje, da ni vse tako hitro in preprosto. A uživajte v njegovih plemenitih darovih, navsezadnje je poleg severnega vozla na višini Lune, in kaj je to drugega, kot velika sreča in bogastvo na vseh področjih življenja.