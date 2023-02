Astrologinja Lenka: Danes je še posebej lep dan ...

Luna vstopi v znamenje dvojčkov, prvi aspekt naredi s Soncem iz znamenja rib. Tu je Lunino ozračje lahkotno, ne glede na to, koliko težav se pojavi pri tem, za kar se zavestno odločimo ali kar želi naša Duša. Najbolje je, da o tem prepustite odločanje telesu, da ne povzročate težav. To je tudi vrzel v dogovoru med moškimi in ženskimi odnosi, vsak gre na tisto stran tistega, kar že vidi in čuti.

Toda Luna počasi prihaja iz tega kvadrata in tukaj ni globine, ki bi trajala ves dan. Toda takoj je njeno energijo dodatno obarval sekstil z Venero iz znamenja ovna in tisti prejšnji dogodek je bil takoj pozabljen. To je kombinacija dveh lepot v Duši sami, kar srce želi, Duša uresniči. Odličen trenutek za veliko lepih začetkov, za nakupe, za razna ustvarjalna dela, kjer sta potrebna okus in spretnost. Vse, kar je povezano z ročnimi deli, od izdelave lepih slik, pletenja, oblikovanja, popravljanja, danes je pravi trenutek.

Astrološka karta.

Luna bo nadaljevala v tej optimistični situaciji in bo v sekstilu z Jupitrom okoli 15. ure. In šele takrat je tista velika sreča, ki te podpira in odpira pot vsem. Jupiter pa zahteva, da mu zaupaš, da z zaprtimi očmi zaupaš svojemu vidu, saj takrat vidiš prav tisto, kar je najbolj pošteno in pravilno. Edina težava, ki vam jo lahko prinese je, da tukaj Luna ne bo želela samo ene stvari, samo ene službe, samo nečesa malega. Tukaj rada počne več stvari hkrati, lahko načrtuje vse, rada bi šla na več krajev, začela brati več knjig hkrati. In kako vse to dokončati ali preprosto pustiti za drug dan.

Danes je ponedeljek in Luna je v znamenju, ki nas opominja, da smo bolj sproščeni, prilagodljivi vsem in vsem v mejah normale. Da se vsakega dela lotimo lahkotno in brez velikih bremen. Danes je še posebej lep dan, saj je skupek najlepših in najbolj dobrodejnih planetov, ki so tako lepo povezani. Samo zaprite oči in pustite duši in telesu, da izbereta pravo pot, pravo osebo, pravo stvar, srečni in uspešni boste.