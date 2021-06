Astrologinja Lenka: Danes je dan za vračanje denarja

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Danes so energije odlične, da se marsikaj počasi načrtuje, pripravlja. Čeprav so tu nekateri spomini iz preteklosti, jih poberemo in uporabimo za nekaj, česar prej morda nismo končali in bi zdaj bilo dobrodošlo. A zapomnili si bomo, ker nam daje podporo in stabilnost nekje med 9. in 11. uro, ko s Saturnom naredi lep trigon.A vseeno je treba biti previden pri vseh stvareh, še posebej med 16. in 18. uro, ko Luna nasprotuje Merkurju. Izogibati se je treba kakršnim koli dogovorom, načrtom, ker razum in občutki niso usklajeni, zato lahko pride do veliko napačnih odločitev. Še posebej, ker se je Merkur ravnokar obrnil v neposredno smer, a je še vedno na enem mestu in je do 7. julija še vedno v svoji senci. Najbolje je, da zdaj ničesar ne začnete, ampak samo dokončate stare nedokončane stvari. Čas je, da obnovite nekaj pretrganih besednih odnosov, popravite nekaj napačnih odločitev, ne glede na to, ali gre za nekoga, ki je blizu ali na poslovni ravni. Ker ti ljudje in to delo človeku veliko pomenijo.Najsvetlejši dan je, da je Sonce v trigonu z retrogradnim Jupitrom iz znamenja Rib. Čudovit aspekt, ki prinaša veselje, srečo, denar, načrtovanje, priprave in potovanja v oddaljene dežele. Ta kraljevski vidik ponuja srečo na vseh področjih tistim, ki morajo na delovnem mestu prejeti nekaj priznanj, pohval in napredovanja. Za sklenitev kakršnih koli poslovnih odnosov se je treba o vsem dogovoriti zelo natančno in podrobno, da ne bi manjkali kakšni detajli, na to opozarja retro Merkur, da se kasneje ne bi pojavile težave. Nekomu se vrne denar ali celo dolg od prej. Odličen vidik za načrtovanje ali zagon poslovnih odnosov s tujimi podjetji in tujino.Naj vas vodi le vaša intuicija, pokazala vam bo najboljšo pot.