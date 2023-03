3000 let stari kitajski koledar sreče ve vse o vas, preverite

Na kateri dan ste ugledali luč sveta? Kitajski koledar sreče kralja Čuja je star 3000 let in verjame se, da vsebuje neverjetno moč uvida v prihodnost. Ču je v koledarju omenil vsak dan v mesecu in pojasnil, kaj je usoda namenila ljudem, rojenim na ta dan.

Po tem koledarju nista pomembna mesec ali leto rojstva, temveč samo dan. Na podlagi tega koledarja lahko izveste marsikaj o svojih nagnjenjih, skritih ali že znanih, o svoji življenjski poti in o številnih bolj ali manj veselih presenečenjih, ki so pred vami. Koledar vas opisuje in daje nekaj namigov iz prihodnosti, ki vam lahko koristijo, da se nanje pripravite in jih ne pričakate nepripravljeni.

1. v mesecu

Oseba, rojena na prvi dan določenega meseca, je poštena, zvesta, uspešna do 50. leta. Stoji trdno na tleh in se drži dejstev. Usoda vam je namenila nepričakovani pritok denarja, ki je povezan z žensko osebo.

2. v mesecu

V mladosti se življenje ne jemlje zelo resno. Pozneje, s poroko, prideta denar in ugled. Ti ljudje imajo izrazito nagnjenost k neobremenjenemu sprejemanju življenjskih dogodkov. V zrelih letih so možne popolnoma nepričakovane ljubezni.

3. v mesecu

Sreča se jim nasmiha na vse načine. Vse poteka gladko. Priporočljivo je, da niste lahkomiselni. Pazite se lažnih prijateljev v petem in šestem desetletju življenja.

4. v mesecu

Nemirna osebnost – tako bi lahko opisali ljudi, rojene četrti dan v mesecu. Nagnjeni so k pretiravanju. V srednjih letih je zanje možna velika izguba denarja. Možen pa je tudi nepričakovani uspeh. Veseli dogodki v poznejšem življenju bodo povezani z nepričakovanimi srečanji.

5. v mesecu

Negotovost v mladosti. Težave s starši in prijatelji. Ljudje, rojeni na peti dan v mesecu, se težko učijo. Šele po 35. letu dosežejo dober položaj s spodobnimi prihodki. Nekje pri 50. letu bodo spoznali veliko ljubezen svojega življenja.

6. v mesecu

Kot otrok je to zelo občutljiva oseba. Pri 29 letih je možno razočaranje, ki bo pretirano tragično doživeto, pozneje pa se bo izkazalo, da je šlo pravzaprav za veseli dogodek. Ne smejo biti preveč zadržani, sicer sledijo izgube. Pri 45 letih jih čaka izjemna ugodna poslovna priložnost.

7. v mesecu

Oseba, rojena na sedmi dan v mesecu, je kot otrok neposlušna. Težave pri vzgoji so opazne do 12. leta. Takrat se prebudi nebrzdana želja po svobodi. Ti ljudje so bili rojeni kot borci za svobodo, veliki pesniki, vojskovodje in osvajalci.

8. v mesecu

So otroci sreče. Imajo veliko prijateljev, okoli 30. leta pa verjetno sledi veliko razočaranje, povezano s čustvi in ​​srcem. Od 55. leta naprej sta na obzorju velik zaslužek in svetla prihodnost. Vendar bodite previdni. Številni vas bodo poskušali izkoristiti.

9. v mesecu

Težave z nasprotnim spolom so opazne že v mladosti. Kljub temu dosegate velik družbeni uspeh in ste zaželeni. Ampak absolutno morate biti pošteni in resni. Po 50. letu pazljivo z denarjem. Grozi vam izguba. Zelo verjetno je, da boste dočakali visoko starost.

10. v mesecu

Imeli boste mirno življenje, precej monotono do 30. leta. A pri 45 letih vas čaka res veliko presenečenje. Imejte široko odprte oči, da ne zamudite odlične priložnosti v življenju.

11. v mesecu

Do 20. leta so možne težave z nasprotnim spolom. V vas bosta prevladovala nezadovoljstvo in slaba volja, primanjkovalo vam bo motivacije. Toda pri 40. letu se vse dramatično spremeni. In v sedemdesetih se vam bo sreča še enkrat široko nasmehnila.

12. v mesecu

Ljudje, rojeni na ta dan v mesecu, se najraje ne bi ustavili, tako zelo so željni novih doživetij in nenasitno radovedni. To so rojeni raziskovalci, pisatelji, izumitelji. Toda z nasprotnim spolom so lahko težave. Razlog – želja po svobodi.

13. v mesecu

Usoda vam je namenila izjemno veliko sreče – a šele v poznejših letih, ko boste šli skozi vrsto preizkušenj in težav. Vendar nikoli ne izgubite srca. Ljudje, rojeni na ta dan, imajo dva velika konjička: naravo in vero.

14. v mesecu

Rojeni na ta dan naj se do 30. leta ne izpostavljajo nobenemu tveganju, do 45. leta pa lahko pričakujejo težave z nasprotnim spolom. Naučiti se morate popuščati, saj se boste sicer samo jezili. Če boste v sebi potlačili diktatorske lastnosti, boste dosegli velik uspeh.

15. v mesecu

V zgodnjem otroštvu obstaja velika nevarnost nesreč. Potem vam je usojen popoln, srečen in idealen zakon. Sreča se vam nasmiha tudi v obliki dediščine ali v obliki uspešne poslovne poteze. Na stara leta boste imeli lastno hišo. Imeli boste veliko otrok.

16. v mesecu

Že od mladih nog imate nenasitno žejo po znanju. Obstaja velika verjetnost, da se boste ukvarjali s kakšnim zelo nenavadnim poklicem. Pri 55. letu se bodo pojavile težave s partnerjem. Po drugi strani bosta rasla vaš ugled in bogastvo.

17. v mesecu

Življenje vam je dalo veliko prijateljev in zelo harmonično mladost. Težave se bodo verjetno pojavile na začetku vaše kariere. Ste naravno nadarjeni za učenje jezikov, očarljivi. V zrelih letih boste sklenili številna prijateljstva. V šestem desetletju življenja vas čaka popolnoma nepričakovan finančni dobiček.

18. v mesecu

Ste nadarjeni in ustvarjalni že od mladih nog, predvsem imate talent za glasbo. Če boste izkoristili ponujene priložnosti, se vam okoli 25. leta nasmiha meteorski uspeh. Zvezde so vam naklonjene, če znate brati njihova sporočila.

19. v mesecu

V hiši svojih staršev boste obkroženi z veliko ljubezni. Težje pa bo z denarjem, primanjkovalo ga bo. Hrepenenje po potovanju bo izraženo že v otroštvu. V mladosti se kažejo zapleti s partnerjem. Po 45. letu se vam obeta srečno in harmonično življenje.

20. v mesecu

Na ta dan se rodijo ljudje nemirne narave, pravi izumitelji, ki se ne morejo vživeti v normalne tirnice. Pred temi ljudmi je lepa prihodnost, čeprav bodo na začetku svojega življenja imeli težave. Obstaja verjetnost, da bodo osamljeni.

21. v mesecu

Ljudje, rojeni na ta dan, so že od mladih nog zelo kritični. So nekoliko negativni, ostri opazovalci. A so hkrati dobri zabavljači. Sreča v ljubezni jih čaka okoli 30. leta. Toda pozneje se bodo nekatere majhne pomanjkljivosti izkazale za ovire za popoln uspeh.

22. v mesecu

Otroška leta bodo pri teh ljudeh harmonična, vendar učenje ne bo njihova močna točka. Kot odrasli bodo tihi, vljudni in uživali bodo v majhnih radostih življenja. Dočakali bodo visoko starost.

23. v mesecu

Zelo nemirna bitja, ki večinoma do 20. leta ne vedo, kaj hočejo. Pametno bi bilo prisluhniti nasvetom starejših. Velike poslovne priložnosti se ponujajo okoli 40. in 57. leta. Dobri obeti za nakup nepremičnine. Izogibajte se skoposti, lahko je usodna.

24. v mesecu

Mirna in prijazna oseba. Okolica vas spoštuje in z vsemi imate dobre odnose. V poznejšem življenju vas čakajo dobre priložnosti za pridobitev večjih vsot denarja. V srednjih letih boste zagrenjeni zaradi prepirov v družini.

25. v mesecu

Rodili ste se na srečni dan. Pred vami se odpira veliko ugodnih priložnosti. Zelo verjetno je, da jih boste izkoristili. Produkt števil 5 x 5 je namreč v stari Kitajski veljal za zelo pomembno in srečno število.

26. v mesecu

Mirna, skoraj monotona mladost je zapisana v usodi ljudi, rojenih na ta dan. A po 35. sledi burno obdobje. Čaka vas razočaranje v ljubezni, ne jemljite ga preveč resno. V zrelih letih je verjetno srečanje z nekom, ki vam bo omogočil izjemen uspeh.

27. v mesecu

Za mladost ne moremo reči, da je lahka, vendar se vam bo s srečnim spletom okoliščin ponudila priložnost za pridobitev bogastva in ugleda. Vendar bo to srečo spremljala zavist. Bodite previdni v svojih 60. Poskusite živeti čim bolj zdravo.

28. v mesecu

Usoda vam je namenila lepo mladost, a vseeno boste vse skupaj dojemali preveč tragično. Pri 40. letu se v življenju zgodijo velike spremembe. Popolnoma gotovo je, da se vam bo vse dobro izšlo, vendar bodite previdni.

29. v mesecu

Mladost bo minila normalno, vi pa boste težili k stalnemu in zanesljivemu zaslužku. Idealne službe za vas so povezane s pisarno. Želeli si boste veliko otrok, in ko se boste upokojili, se bodo v vašem življenju zgodile neverjetno pozitivne spremembe.

30. v mesecu

Ste očarljivi in ​​zgovorni. Okoli 40. leta se vam odprejo številna vrata. V poznih letih vam je usoda namenila veliko ljubezensko avanturo – vendar bodite previdni. Možni so zapleti.

31. v mesecu

Ste oseba, ki se bo v ljubezni vedno počutila nekoliko prikrajšano. Potrudite se, da ste bolj veseli in optimistični. Prevzeti morate odločno pobudo, saj lahko zamudite številne odlične priložnosti. V kasnejših letih se vam bo v življenju ponudilo več dobrih priložnosti. Pazite se morebitnih poškodb, h katerim ste nagnjeni.