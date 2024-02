Znano, do kdaj bo Kek še selektor

Slovenski nogometni strokovnjak Matjaž Kek bo še naprej ostal selektor članske reprezentance, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS). Kek bo izbrano vrsto vodil še vsaj do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 oziroma do novembra 2025.

Kot so sporočili z NZS, je zveza oziroma predsednik Radenko Mijatović danes s selektorjem Kekom uskladil dogovor s Kekom. Tega bo sicer dokončno moral potrditi še izvršni odbor NZS.

Kek je od novembra 2018 drugič na klopi slovenske članske vrste, v prvem mandatu jo je popeljal na svetovno prvenstvo 2010, nedavno pa na letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji.