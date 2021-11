Le kdo med poznavalci bi si pred hokejsko sezono mislil, da bosta ob koncu prvega novembrskega tedna in prekinitvi ICEHL zaradi reprezentančnih turnirjev moštvi SŽ Olimpije in Fehervarja pri vrhu. Ljubljansko moštvo je kot novinec v tekmovanju moštev iz šestih držav startalo odlično. Kapetan zmajev Žiga Pance ne skriva dobre volje ob 1. mestu svojega moštva. Žiga, kako se zdaj ozirate k vrhu lestvice in dosedanji imenitni beri točk? "Za marsikoga je to presenetljivo, mi smo verjeli v to. Nismo si mislili, da bomo prvi, ampak da smo lahko visoko, to pa že. Poleti smo garali, smo dobro fi...