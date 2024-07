Žalost do neba: komaj 17-letnega vratarja Kristiana ubila elektrika

V Sanskem Mostu je 17-letnega nogometnega vratarja Kristiana Klarića ubila elektrika. Mladenič je igral v drugi ligi FBiH - zahod v Nogometnem klubu Rudar iz Kamengrada, usodni udar elektrike pa naj bi se zgodil v lokalu, navajajo lokalni mediji.

»Neuradno naj bi umrl zaradi električnega udara, podrobnejši podatki pa bodo znani po tem, ko bo policija na kraju tragedije opravila ogled,« navaja TV Sana.

»Naše misli so s Kristianovo družino in skupnostjo NK Rudar Kamengrad. Z veliko žalostjo vam sporočamo, da se je na boljši svet preselil mladi vratar Rudarja iz Kamengrada Kristian Klarić. Kristian je bil zgleden in priljubljen fant. Star je bil šele 17 let,« so sporočili iz NK Podgrmeč Sanski Most.