Virus med slovenskimi nogometaši, odpovedana tekma reprezentance

Priprave mlade slovenske nogometne reprezentance do 21 let za dve prijateljski tekmi ta in prihodnji teden je prekinila novica o pozitivnih izvidih na novi koronavirus. Kot je potrdila Nogometna zveza Slovenija (NZS), gre za tri nogometaše, ki so že v samoosamitvi. Reprezentanca zato danes ni odpotovala na prijateljsko tekmo v Albanijo, vprašljiva pa je tudi usoda tekme z Madžarsko prihodnji teden v Sombotelu.Nogometaši ljubljanskega prvoligaša Brava, ki so minuli vikend na prvenstveni tekmi v Šiški Muri prizadejali prvi poraz letos 1. SNL, morajo v 10-dnevno karanteno. Kot so zapisali pri Bravu, sta bila dva nogometaša Mure pozitivna na novi koronavirus, zato se je vodstvo kluba preventivno odločilo za samoosamitev članske ekipe.V članski ekipi Brava doslej še ni bilo potrjenega primera okužbe z virusom sars-cov-2, nobeden od članov ekipe pa ne kaže znakov okužbe, so še zapisali na spletni strani ljubljanskega prvoligaša. Dodali so, da so v skladu s priporočili in zahtevami NIJZ v samoosamitev napotili vse igralce, ki so zaigrali na nedeljski tekmi proti Muri.