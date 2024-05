Umrl je znani ameriški igralec (37), ustrelili so ga na cesti

Igralec Johnny Wactor, mnogim poznan po vlogi Branda Corbina v ameriški žajfnici General Hospital, je umrl v starosti 37 let, potem ko so ga v soboto okoli treh zjutraj ustrelili med poskusom ropa v središču Los Angelesa, poroča Variety. Novico je potrdil njegov agent David Shaul.

»Johnny Wactor je bil spektakularno človeško bitje. Ne le nadarjen igralec, predan svojemu poklicu, bil je pravi moralni vzor vsem, ki so ga poznali. Zagovarjal je trdo delo, vztrajnost in zagovarjal vodilo, da nikoli ne smemo obupati. Kljub vzponom in padcem v zahtevnem poklicu je vedno hodil z dvignjeno glavo in si še naprej prizadeval biti najboljši, kar je lahko bil.

Naš čas z Johnnyjem je bil privilegij, ki si ga želimo imeti vsi. Dobesedno bi slekel svoja oblačila in vam jih dal, če bi jih potrebovali. Po več kot desetletju skupnega časa bo za vedno pustil praznino v naših srcih,« se glasi uradna izjava.

Policijsko poročilo je pokazalo, da je Wactorja ustrelil eden od treh osumljencev, ki so poskušali ukrasti katalizator iz njegovega avtomobila. Igralčevo smrt so sporočili iz lokalne bolnišnice. Igralca smo lahko zasledili še v televizijskih uspešnicah Westworld, The OA, Hollywood Girl, Animal Kingdom, Criminal Minds, NCIS ...