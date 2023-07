Včasih je gostil Dončića, sedaj bo z našo pomočjo nove mlade nadobudneže

Športno društvo Košarkarska šola Peter Vilfan letos organizira jubilejni 30. poletni košarkarski tabor v Strunjanu. Udeleženci uporabljajo prostore, v katerih deluje Center za usposabljanje Elvire Vatovec, javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Poletje je tu v znamenju košarke.

»V nedeljo začnemo, za Košarkarsko zvezo Slovenije bomo gostili skupino najmlajših košarkarjev. Pred leti je KZS kamp za te otroke pripravljal na Debelem rtiču, zadnja štiri leta pa sodelujemo,« nam je pred začetkom navdušeno povedal Peter Vilfan, ki je v teh dneh v Strunjanu gostil še zadnje mojstre: ti so v še zadnjo učilnico namestili klimatsko napravo, ki bo omogočala prijetno spanje mladim v vročih julijskih dneh. »Lani smo obnovili igrišče, zdaj imamo urejeno klimo, ob tem pa tudi druge vrhunske razmere, vključno s prehrano, namestitvijo in delovnimi razmerami. Zdaj je tabor tak, kot sem si vedno želel, da bi bil,« je jasen Vilfan, ki je v tem mesecu namenu uradno predal obnovljena igrišča.

Vilfanovi še naprej vlagajo v okolje, gradijo svojo zgodbo in so še kako družbeno odgovorni. FOTO: Občina Piran

Tudi Luka Dončić

Na teh igriščih bo v naslednjih tednih tudi deseterica, ki tja odhaja s pomočjo našega časopisa. »Že vrsto let sodelujemo s Slovenskimi novicami, ki bodo tokrat omogočile desetim otrokom, da sodelujejo na tem taboru. To so otroci, ki bi sicer težko prišli do takih počitnic, izbrani pa so bili s pomočjo Zveze prijateljev mladine Slovenije,« Vilfan opiše sodelovanje z našim časopisom.

»Programa tabora ne menjamo, manjkalo ne bo košarke in kopanja. Sam bom tako kot po navadi ves čas prisoten,« napove Vilfan, ki bo z ekipo gostil otroke, stare od 7 do 14 let. »Nekateri šele spoznavajo košarko, naša naloga je, da jih navdušimo za to čudovito igro. Bo pa tudi veliko takih, starih 8, 9 let, ki so pri sebi že odločeni, da želijo postati košarkarji,« doda Vilfan, ki je v minulih letih s svojo trenersko ekipo gostil številne mlade, tudi take, ki so potem naredili izjemno kariero: tudi Luka Dončić, Beno Udrih, Boštjan Nachbar in Sani Bečirovič so se kalili pri njem. Mlade udeležence bo z dresi letos opremilo podjetje Nike, ki je prepoznalo pomen projekta, katerega idejni oče in gonilna sila je Vilfan.