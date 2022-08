V dirki za 8000 evrov tudi lanski zmagovalec in slovenski rekorder

Kasaška sezona je v polnem zamahu in ob koncu poletja ter na začetku jeseni bodo na naših hipodromih na sporedu največje kasaške dirke. V Ljubljani bo v nedeljo, 4. septembra, največji dogodek leta z ljubljansko miljo in državnim prvenstvom za triletne kasače.

Stožice bodo prizorišče kar osmih kasaških dirk, glavna pa bo prestižna ljubljanska milja, ki je namenjena najboljšim kasaškim konjem slovenskih hipodromov. Organizator, Kasaški klub Stožice, vsako leto povabi najboljše, kar premorejo slovenski hlevi, in tudi letos ni nič drugače. Med deveterico izbrancev bo prvi favorit Maugli iz hleva trenerja Janka Sagaja. Sijajni šestletni kasač je lani z voznikom Petrom Zadelom mlajšim suvereno zmagal na ljubljanski milji, ob tem pa podrl še rekord slovenskih hipodromov.

Ljubljanska milja je vrhunec kasaške sezone v prestolnici. FOTO: Jošt Dolinšek

Maugli je od tedaj večinoma nastopal na tujih hipodromih. Navduševal je vse od Bologne do Budimpešte in nabral že za skoraj 50.000 evrov denarnih nagrad. Glavna konkurenta bosta kasača Take Me Home in Krack Du Clocher iz hleva Zvonka Osterca, ki s svojimi konji večinoma dirka v Italiji, na domačih tleh pa redko izpusti priložnost za nastop na največjih tekmovanjih. Osterčevi varovanci so letos zabeležili že 14 zmag.

Drugi vrhunec dneva bo na hipodromu Stožice državno prvenstvo za triletne kasače, kjer je glavna favoritinja kobila Bura. Kobila lastnika Borisa Vukosavljevića iz Ljubljane je sicer v treningu pri Marku Slaviču iz Ključarovcev, ki jo tudi vozi v dirkah. Naš najuspešnejši voznik vseh časov bo naskakoval že svoj peti državni naslov v tej kategoriji, a zadnjega je dosegel že davnega leta 2001.

Ena glavnih konkurentk bo kobila Jerca, ki je dosegla že šest drugih mest, prvo zmago pa še čaka, in glede na zadnje nastope jo realno lovi tudi v prvenstvu. Njena voznica in trenerka je Darja Trontelj Dolinšek iz Grosupljega, ki je prvenstvo triletnikov že osvojila, in sicer leta 2017 z Didierjem Bleujem.

Kasaški klub v nedeljo popoldne vse ljubitelje živali, športa in narave vabi na ljubljanski hipodrom in poleg bogatega tekmovalnega sporeda obljublja pester spremljevalni program. Na voljo bo dirka ponijev z otroki, medtem ko se bodo vaši otroci zabavali na napihljivih igralih ali jahali ponije, pa boste lahko sami uživali v bogati gostinski ponudbi.