V Barceloni žalujejo, umrl je legendarni nogometaš

V 82. letu starosti je umrl Josep Maria Fuste, eden najvidnejših članov Barcelone v šestdesetih letih, je danes sporočil katalonski klub.

Fuste je za blaugrano, član kluba je postal pri 12 letih in nato v Barcini nogometni šoli postopoma napredoval do članske ekipe, odigral 406 tekem med letoma 1960 in 1972, dosegel je 117 golov. Tehnično odličen nogometaš je bil eden stebrov Barcelone takratnega obdobja, z njo je trikrat osvojil španski pokal in še evropski pokal velesejemskih mest.

Bil pa je tudi član španske izbrane vrste, ki je leta 1964 osvojila naslov evropskih prvakov.

Po igralski upokojitvi je še sodeloval s klubom, leta 1989 je bil kandidat za predsedniško mesto, po letu 2010 pa je sodeloval kot posebni svetovalec.