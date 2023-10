Umrl sloviti britanski nogometaš

Nekdanji nogometni napadalec Manchester Cityja in angleške nogometne reprezentance Francis Lee je umrl v starosti 79 let, so danes sporočili iz kluba angleške premier league.

Lee, ki je bil v devetdesetih letih tudi predsednik Cityja, je med letoma 1967 in 1974 za klub dosegel 148 golov v 330 nastopih.

»Z najglobljo žalostjo in težkim srcem sporočamo, da je umrl nekdanji igralec in predsednik Manchester Cityja Francis Lee,« so sporočili iz kluba.

Napadalec, ki ga je City označil za legendo, je v svojem času v klubu osvojil številne trofeje, vključno z naslovom angleškega prvaka, pokalom FA in evropskim pokalom pokalnih zmagovalcev.

Lee, ki je igral tudi za Bolton in Derby, se je vrnil v City kot predsednik leta 1994 in na čelu kluba preživel štiri leta.

»Franny je umrl v zgodnjih jutranjih urah po dolgem boju z rakom,« so potrdili pri Cityju.

»Vsi v Manchester Cityju bi radi poslali sožalje Francisovim prijateljem in družini v tem zelo težkem času. V znamenje spoštovanja zastave okoli stadiona Etihad in Cityje nogometne akademije plapolajo na pol droga.«